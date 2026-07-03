Fifa toma decisão sobre alteração do horário de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo Irregularidades climáticas são problema na Copa do Mundo

A Fifa decidiu não alterar o horário previamente estabelecido para o confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, bem como também manteve a programação para México x Inglaterra. Sendo assim, os horários seguem como divulgados a princípio. Confira;

⚽México x Ingleterra

🏟️Estadio Azteca - Cidade do México

🕐21h (de Brasília), 18h no horário local

📆Domingo (5)

⚽Brasil x Noruega

🏟️MetLife Stadium - Nova Jersey, Nova Iorque

🕐17h (de Brasília), 16h no horário local

📆Domingo (5)

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As mudanças eram cogitadas para tentar minimizar os impactos do calor intenso nos Estados Unidos, onde será disputado o Brasil x Noruega, e para contornar os alertas de tempestades na Cidade do México, onde a bola rola para México x Noruega.

continua após a publicidade

🔥 Calor durante jogo do Brasil vira preocupação para Noruega, e médico critica Fifa: 'Fatal'

Brasil x Noruega deve acontecer sob calor intenso

Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C em diversas cidades dos Estados Unidos, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.

O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.

continua após a publicidade

— Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.