Fifa toma decisão sobre alteração do horário de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo
Irregularidades climáticas são problema na Copa do Mundo
A Fifa decidiu não alterar o horário previamente estabelecido para o confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, bem como também manteve a programação para México x Inglaterra. Sendo assim, os horários seguem como divulgados a princípio. Confira;
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⚽México x Ingleterra
🏟️Estadio Azteca - Cidade do México
🕐21h (de Brasília), 18h no horário local
📆Domingo (5)
⚽Brasil x Noruega
🏟️MetLife Stadium - Nova Jersey, Nova Iorque
🕐17h (de Brasília), 16h no horário local
📆Domingo (5)
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As mudanças eram cogitadas para tentar minimizar os impactos do calor intenso nos Estados Unidos, onde será disputado o Brasil x Noruega, e para contornar os alertas de tempestades na Cidade do México, onde a bola rola para México x Noruega.
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Brasil x Noruega deve acontecer sob calor intenso
Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C em diversas cidades dos Estados Unidos, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.
O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.
— Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.
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