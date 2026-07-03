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Fifa toma decisão sobre alteração do horário de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

Irregularidades climáticas são problema na Copa do Mundo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 21:05
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Gianni Infantino, presidente da FIFA, discursa na Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia. (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)
Gianni Infantino, presidente da FIFA, discursa na Conferência Global do Milken Institute em Beverly Hills, Califórnia (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

A Fifa decidiu não alterar o horário previamente estabelecido para o confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, bem como também manteve a programação para México x Inglaterra. Sendo assim, os horários seguem como divulgados a princípio. Confira;

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    • México x Ingleterra
    🏟️Estadio Azteca - Cidade do México
    🕐21h (de Brasília), 18h no horário local
    📆Domingo (5)

    Brasil x Noruega
    🏟️MetLife Stadium - Nova Jersey, Nova Iorque
    🕐17h (de Brasília), 16h no horário local
    📆Domingo (5)

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    As mudanças eram cogitadas para tentar minimizar os impactos do calor intenso nos Estados Unidos, onde será disputado o Brasil x Noruega, e para contornar os alertas de tempestades na Cidade do México, onde a bola rola para México x Noruega.

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    Brasil x Noruega deve acontecer sob calor intenso

    Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C em diversas cidades dos Estados Unidos, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.

    O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.

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    — Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.

    Vini Jr se refresca com irrigação do gramado em treino preparatório para Brasil x Noruega
    Vini Jr se refresca com irrigação do gramado em treino preparatório para Brasil x Noruega (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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