Vini Jr e Haaland duelam em Brasil x Noruega de olho na Bola de Ouro
Confronto eliminatório deste domingo deve tirar um dos astros da corrida pelo troféu
O confronto entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, terá um peso duplo para as principais estrelas das duas seleções. Além da vaga nas quartas de final, a partida deste domingo (5), às 17h (de Brasília), será um divisor de águas na disputa pela Bola de Ouro.
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Em análise publicada neste sábado (4), o jornal espanhol Marca afirmou que o duelo vai definir o futuro de Vini Jr. e Erling Haaland na corrida pelo prêmio de melhor do mundo. De acordo com o veículo, o atleta que for eliminado em campo dará adeus precoce às chances de conquistar o troféu individual.
O salto de patamar na Copa do Mundo
Nenhum dos dois atacantes começou a Copa do Mundo de 2026 apontado como o principal favorito à premiação, mas o desempenho nas redes mudou o cenário. Haaland anotou 5 gols na competição até o momento, enquanto Vini Jr. balançou as redes em 4 oportunidades.
— Quem vencer seguirá vivo na competição e continuará tendo a vitrine necessária para fortalecer sua candidatura. Quem perder irá para casa e, com o torneio ainda em andamento para outros concorrentes, praticamente dará adeus às chances de conquistar o prêmio — destacou o jornal Marca.
Parceria na internet entre Vini Jr e Haaland
Apesar da disputa direta nos bastidores da Fifa e da revista France Football, o clima entre as estrelas é de total respeito. Recentemente, os dois atacantes brincaram nas redes sociais ao interagir com um vídeo criado por inteligência artificial, no qual apareciam inseridos na cena clássica do filme "As Branquelas". O norueguês achou a montagem divertida.
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