logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil x Noruega é apontado como duelo com mais risco de zebra das oitavas da Copa

Noruega é vista como a principal ameaça ao Brasil

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 14:42
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Favorite o Lance! no Google
Casemiro é agarrado ao comemorar gol em Brasil x Japão
Casemiro é agarrado ao comemorar gol em Brasil x Japão (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2974207

A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 avança neste sábado (4), e uma análise publicada pelo The Athletic, veículo esportivo do The New York Times, aponta que o Brasil pode ser o favorito mais ameaçado nas oitavas de final. Para parte da equipe de jornalistas da publicação, a seleção brasileira corre um risco maior de eliminação diante da Noruega do que as demais favoritas desta fase.

  • Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)

    Brasil x Noruega: veja onde torcer pela Seleção nas oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
  • Gabriel Magalhães e Odegaard comemoram o título da Premier League conquistado com o Arsenal

    Odegaard reencontra Gabriel Magalhães e Martinelli em Brasil x Noruega

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Jogadores do Brasil comemorando abraçados na Copa do Mundo

    Qual horário de Brasil x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas

    • ➡️Atacantes assumem protagonismo e Brasil aumenta média de gols na Copa

    Brasil é o favorito mais ameaçado

    Entre os 13 jornalistas consultados pelo veículo, sete escolheram o confronto entre Brasil e Noruega como o mais propenso a terminar com uma surpresa. A avaliação leva em consideração o desempenho das equipes ao longo do torneio, com críticas à irregularidade da Seleção e elogios ao poder ofensivo dos noruegueses.

    continua após a publicidade

    Na visão do jornalista Stuart James, embora uma vitória da Noruega representasse uma zebra pelo histórico das seleções em Copas do Mundo, o momento atual torna o cenário bem diferente:

  • Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Antes de decisão na Copa, brasileiros se unem pelo Paraguai: 'Juntos'

    Fora de Campo
    Há 21 minutos
  • Técnico da Argentina, Lionel Scaloni põe a mão no rosto durante coletiva de imprensa na Copa do Mundo

    Argentina tem treino suspenso e planejamento afetado por tempestade

    Copa do Mundo 2026
    Há 42 minutos
  • Carlo Ancelotti, durante treino para Brasil x Noruega

    Escalação: Danilo ou Martinelli é o mistério para Brasil x Noruega

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora

    • — Vou apostar na Noruega contra o Brasil, o que seria uma zebra considerando o histórico das duas seleções em Copas do Mundo… mas talvez não, se levarmos em conta o momento atual. A Noruega fez uma campanha de classificação [à Copa do Mundo] impressionante, venceu três dos quatro jogos neste torneio e conta com um artilheiro fenomenal, Erling Haaland. Nesse sentido, ela reúne todos os ingredientes para surpreender.…

    continua após a publicidade

    Dermot Corrigan argumentou que a Noruega apresentou um futebol ofensivo mais convincente do que o Brasil durante o Mundial:

    — Pode parecer estranho dizer isso, mas a Noruega, na verdade, mostrou muito mais poder ofensivo neste torneio até agora do que o Brasil, que tem sobrevivido mais na base da inspiração e da sorte do que de um futebol convincente.

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Haaland é apontado como fator decisivo

    O atacante do Manchester City aparece como o principal fator de preocupação nas análises do The Athletic. Além de Stuart James e Dermot Corrigan, outros jornalistas da publicação apontam Haaland como o jogador capaz de mudar o rumo da partida. Matt Slater afirmou que o camisa 9 tem potencial para decidir o confronto praticamente sozinho, enquanto Simon Hughes considera que sua presença reduz significativamente a vantagem brasileira no duelo.

    continua após a publicidade
    Haaland abre os braços para celebrar gol da Noruega contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo
    Haaland abre os braços para celebrar gol da Noruega contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo antes de enfrentar o Brasil. (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Outras possíveis zebras

    Além do confronto entre Brasil e Noruega, o levantamento também cita outras possíveis surpresas nas oitavas de final. Estados Unidos, México e Canadá foram apontados como seleções com condições de eliminar adversários teoricamente superiores.

    No caso dos anfitriões, os analistas ressaltam que atuar em casa pode representar uma vantagem importante diante de Bélgica, Inglaterra e outros rivais tradicionais.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Joshua Kimmich esconde o rosto com a camisa em decepção após eliminação da Alemanha para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    As maiores decepções dos 16 avos de final da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Paraguai enfrentará a França hoje (4) (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Quais jogadores do Brasileirão ainda estão na Copa? Quem voltou?

    Há 2 horas
    De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia

    Copa do Mundo 2026

    Goleiros de Brasil, México e Espanha miram recordes na Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Cristiano Ronado aponta dedo para o céu, dedicando vitória e classificação a Diogo Jota.

    Copa do Mundo 2026

    Qual o duelo mais equilibrado das oitavas de final da Copa do Mundo? Vote

    Há 2 horas
    Infantino ainda não se pronunciou sobre a situação (Divulgação/Fifa)

    Copa do Mundo 2026

    Torcedores detonam presidente da Fifa após vitória da Argentina: 'Já sabia'

    Há 2 horas
    Torcedores de Cabo Verde e da Argentina nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami

    Copa do Mundo 2026

    Torcedores da Argentina arremessam objetos em fãs de Cabo Verde

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    O lateral Sidny Lopes Cabral (nº 13), de Cabo Verde, comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Cabo Verde, no Miami Stadium, em Miami Gardens, Flórnia

    Destaque de Cabo Verde na Copa já viveu polêmica com Vini Jr; entenda

    Leandro Paredes em ação pela Argentina no jogo contra Cabo Verde, pela Copa do Mundo

    Meia da Argentina projeta jogo equilibrado contra o Egito na Copa do Mundo

    bobadilla

    Copa do Mundo de 2026 bate recorde histórico de gols contra

    Taça da Copa do Mundo

    Supercomputador acerta 14 de 16 classificados na Copa do Mundo

    Didier Deschamps, atual técnico da França, domina a bola em jogo contra o Paraguai em 1998

    França x Paraguai já teve goleada e momento histórico na Copa do Mundo; relembre

    Grupo da Seleção Brasileira comemorando a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

    Nível de esperança pelo Hexa alcança maior nível desde 2023

    Dibu Martínez durante vitória da Argentina sobre Cabo Verde, na Copa do Mundo

    Dibu Martínez compara Argentina de 2026 com a de 2022 na Copa do Mundo

    Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo (Foto: ISAIAH VAZQUEZ / GETTY IMAGES)

    Brasil x Noruega: veja onde torcer pela Seleção nas oitavas da Copa do Mundo

    Paraguai enfrentará a França hoje (4) (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Paraguai é a única seleção a atingir marco nesta edição da Copa; veja