Brasil x Noruega é apontado como duelo com mais risco de zebra das oitavas da Copa
Noruega é vista como a principal ameaça ao Brasil
A fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026 avança neste sábado (4), e uma análise publicada pelo The Athletic, veículo esportivo do The New York Times, aponta que o Brasil pode ser o favorito mais ameaçado nas oitavas de final. Para parte da equipe de jornalistas da publicação, a seleção brasileira corre um risco maior de eliminação diante da Noruega do que as demais favoritas desta fase.
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Brasil é o favorito mais ameaçado
Entre os 13 jornalistas consultados pelo veículo, sete escolheram o confronto entre Brasil e Noruega como o mais propenso a terminar com uma surpresa. A avaliação leva em consideração o desempenho das equipes ao longo do torneio, com críticas à irregularidade da Seleção e elogios ao poder ofensivo dos noruegueses.
Na visão do jornalista Stuart James, embora uma vitória da Noruega representasse uma zebra pelo histórico das seleções em Copas do Mundo, o momento atual torna o cenário bem diferente:
— Vou apostar na Noruega contra o Brasil, o que seria uma zebra considerando o histórico das duas seleções em Copas do Mundo… mas talvez não, se levarmos em conta o momento atual. A Noruega fez uma campanha de classificação [à Copa do Mundo] impressionante, venceu três dos quatro jogos neste torneio e conta com um artilheiro fenomenal, Erling Haaland. Nesse sentido, ela reúne todos os ingredientes para surpreender.…
Já Dermot Corrigan argumentou que a Noruega apresentou um futebol ofensivo mais convincente do que o Brasil durante o Mundial:
— Pode parecer estranho dizer isso, mas a Noruega, na verdade, mostrou muito mais poder ofensivo neste torneio até agora do que o Brasil, que tem sobrevivido mais na base da inspiração e da sorte do que de um futebol convincente.
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Haaland é apontado como fator decisivo
O atacante do Manchester City aparece como o principal fator de preocupação nas análises do The Athletic. Além de Stuart James e Dermot Corrigan, outros jornalistas da publicação apontam Haaland como o jogador capaz de mudar o rumo da partida. Matt Slater afirmou que o camisa 9 tem potencial para decidir o confronto praticamente sozinho, enquanto Simon Hughes considera que sua presença reduz significativamente a vantagem brasileira no duelo.
Outras possíveis zebras
Além do confronto entre Brasil e Noruega, o levantamento também cita outras possíveis surpresas nas oitavas de final. Estados Unidos, México e Canadá foram apontados como seleções com condições de eliminar adversários teoricamente superiores.
No caso dos anfitriões, os analistas ressaltam que atuar em casa pode representar uma vantagem importante diante de Bélgica, Inglaterra e outros rivais tradicionais.
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