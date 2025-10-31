Pacotão do Lance!: tudo sobre a final entre Palmeiras x Flamengo

Palmeiras e Flamengo farão mais uma final histórica pela Libertadores. Novamente finalistas de uma edição do torneio continental, paulistas e cariocas vão se enfrentar no próximo dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, para mostrar ao mundo quem será o primeiro tetracampeão brasileiro da competição.

A primeira vez em que as equipes se enfrentaram pelo torneio da Conmebol foi em 2021. Na ocasião, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, com gol de Deyverson após falha de Andreas Pereira em Montevidéu, no Uruguai.

O torcedor que quiser viajar para acompanhar seu time no país vizinho precisará desemboslar apenas de passagem cerca de R$ 5 mil, caso queira ir de avião. Existem outras opções mais baratas, mas será preciso muita disposição. Fique por dentro da venda de ingressos para a decisão clicando aqui.

Apenas pela classificação à grande final, as equipes já garantiram, no mínimo, US$ 7 milhões (cerca de R$ 39,7 milhões), valor destinado ao vice-campeão. O montante, porém, pode chegar a quase quatro vezes mais.

A força das duas equipes no cenário sul-americano e, é claro, no nacional fica cada vez mais evidente quando também olhamos para a tabela do Brasileirão. Palmeiras e Flamengo disputam a liderança da competição rodada a rodada e apenas um ponto separa os rivais no topo, que tem o Verdão na liderança.

Curiosidades sobre decisão entre Palmeiras x Flamengo

A Conmebol anunciou a bola oficial que será usada na decisão da Libertadores de 2025. Chamada de "cumbre", a bola foi produzida pela Puma e será usada apenas na final da principal competição sul-americana. Confira aqui todos os detalhes e, abaixo, informações valiosas sobre a decisão brasileira.

Andreas Pereira, ex-Flamengo e atual Palmeiras

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras será protagonizada por Andreas Pereira antes da final da Libertadores. A decisão vale muito para os dois lados, já que ambos buscam se tornar o primeiro tetracampeão continental brasileiro, e mais ainda para o meia que mudou de lado, justamente o "vilão" daquela ocasião. Relembre a história.

Rivalidade afiada de Palmeiras x Flamengo

A classificação histórica do Palmeiras diante da LDU garantiu mais uma final brasileira na Libertadores, agora, novamente contra o Flamengo, que eliminou o Racing, em decisão que definirá o primeiro time do Brasil tetracampeão continental. Relembre todas as decisões brasileiras e também os jogadores que ainda permacencem nos clubes desde a final de 2021.

Momento 'bola de cristal'

