Futebol Internacional

Sede da final da Libertadores, Lima enfrenta onda de violência

Mesmo sob estado de emergência, capital peruana tem criminalidade em alta

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/10/2025
14:16
Final da Libertadores está marcada para Lima, no Peru
Final da Libertadores está marcada para Lima, no Peru, onde vigora estado de emergência (Foto: Ernesto Benavides/AFP)
Sede da final da Libertadores da América, a cidade de Lima, no Peru, está sob estado de emergência há dez dias, mas segue apresentando índices elevados de violência. O decreto foi assinado pelo presidente interino José Jerí em 21 de outubro e está previsto para vigorar até 20 de novembro, nove dias antes da decisão no Estádio Monumental entre Flamengo e Palmeiras. Apesar disso, a Conmebol mantém a partida no local e já iniciou inclusive a venda de ingressos.

➡️Final entre Flamengo e Palmeiras beneficia rivais na briga por Libertadores; veja probabilidades

Desde que Jerí assumiu, em 10 de outubro, pelo menos 28 pessoas foram mortas na capital peruana. A imprensa local também cita a disparada nos casos de extorsão, em que criminosos cobram taxas em troca de "proteção". Quem se nega a pagar sofre ameaças.

O decreto de emergência foi determinado por José Jerí por causa dos protestos violentos que se espalharam por Lima desde setembro, quando a então presidente do Peru, Dina Boluarte, avançou com propostas de mudanças na previdência social do país. Boluarte acabaria sofrendo um processo de impeachment relâmpago e destituída do cargo.

— O estado de emergência apresenta uma nova abordagem: estamos passando da ofensiva para a defensiva na luta contra o crime, uma luta que permitirá recuperar a paz, a tranquilidade e a confiança de milhões de peruanos — declarou José Jerí, em 21 de outubro.

Mas os índices de violência não melhoraram. O periódico "La República" traz notícias diárias sobre assassinatos, ataques a ônibus e casos de extorsão. Além disso, Jerí havia prometido um balanço do governo após sete dias de decreto, o que ainda não foi feito.

Entre as medidas que vigoram em Lima está a proibição de reuniões públicas ou de massa (culturais, esportivas, religiosas ou recreativas) sem que haja autorização prévia das autoridades. 

Duas cidades brasileiras se oferecem caso a final da Libertadores saia de Lima

Apesar de o estado de emergência ter previsão de ser encerrado mais de uma semana antes da final da Libertadores em Lima, duas cidades do Brasil enviaram ofícios à Conmebol se oferecendo para sediarem a decisão entre Flamengo e Palmeiras. A primeira a se manifestar foi Brasília, através do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Depois, Belém oficializou o pedido por meio de ofício encaminhado pelo presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul.

Estádio Monumental de Lima está confirmado como palco da final da Libertadores
Estádio Monumental de Lima está confirmado como palco da final da Libertadores (Foto: Luka Gonzalez/AFP)

