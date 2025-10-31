No dia 29 de novembro, Flamengo e Palmeiras voltam a disputar a final da Libertadores, como foi em 2021. Desde a decisão em Montevidéo, alguns ídolos deixaram os times e outros chegaram para construir uma nova história.

Consolidados como os principais times do Brasil a nível continental, os clubes possuem poderio financeiro para manter suas estrelas diante de propostas do exterior, mas também para trazer grandes nomes como reforço. O Lance! relembra quem ficou e quem saiu desde a decisão da Glória Eterna de 2021, conquistada pelo Alviverde.

Quem ficou dos finalistas da Libertadores de 2021?

Flamengo

O Flamengo possui seis remanescentes da final da Libertadores de 2021, quatro que foram titulares na decisão contra o Palmeiras. Dois deles, no entanto, atualmente integram a comissão técnica: o ex-lateral Filipe Luís, como treinador, e Rodrigo Caio, então zagueiro, como auxiliar. Além deles, Arrascaeta e Bruno Henrique que também estavam nos 11 iniciais, e Pedro e Michael, que estavam no banco de reservas.

Entre os destaques daquele time, David Luiz está hoje no Pafos, do Chipre; Isla está no Colo-Colo, do Chile; Renê foi para o Fluminense; Willian Arão defendeu Fenerbahçe e Panathinaikos, mas voltou ao futebol brasileiro e está no Santos; Vitinho e Matheuzinho estão no Corinthians; e Gabriel Barbosa foi para o Cruzeiro. Diego Ribas, que era o dono da camisa 10, se aposentou no ano seguinte. O goleiro Diego Alves pendurou as luvas em janeiro de 2025.

Um detalhe que promete esquentar a decisão é a presença de Andreas Pereira no Palmeiras. O meia falhou na prorrogação e deu o gol do título de bandeja para Deyverson. Depois de defender o Fla, ele ficou três temporadas no Fullham, da Inglaterra, e em 2025 foi contratado pelo Verdão.

Escalação do Flamengo em 2021 (Técnico: Renato Gaúcho) : Diego Alves, Filipe Luís, David Luiz, Rodrigo Caio e Isla; Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa

: Diego Alves, Filipe Luís, David Luiz, Rodrigo Caio e Isla; Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa Banco: Renê, Michael, Matheuzinho, Kenedy, Pedro, Vitinho, Hugo Souza, Rodinei, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Diego Ribas e Thiago Maia

Arrascaeta e Filipe Luís conversam em jogo do Flamengo contra o Racing, pela semifinal da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Palmeiras

No Palmeiras são cinco remanescentes do título da Libertadores de 2021, entre técnico e jogadores. Abel Ferreira, apesar de recentes críticas, foi blindado pela diretoria e permanece no cargo. A renovação do contrato, que vence no fim de 2025, ainda não está assinada, mas o português já manifestou o desejo de permanecer, assim como a presidente Leila Pereira deixou claro que também quer que ele fique.

Em campo, peças importantes ficaram no time: o goleiro Weverton, o zagueiro e capitão Gustavo Gomez, o lateral esquerdo Piquerez e o meia Raphael Veiga, que decidiu a classificação para a final com dois gols sobre a LDU no Allianz Parque. O arqueiro, contudo, é dúvida para a final contra o Flamengo, pois lesionou a mão e ainda não tem previsão de retorno.

Daqueles campeões, Rony, Dudu, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa hoje defendem o Atlético-MG; Deyverson, herói do título, está no Fortaleza, assim como Kuscevic; Zé Rafael e Mayke estão no Santos; e Danilo foi para o Botafogo. Felipe Melo, uma das lideranças do elenco, foi para o Fluminense, onde também conquistou a Libertadores em 2023, e está aposentado dos gramados.

Escalação do Palmeiras em 2021 (Técnico: Abel Ferreira) : Weverton, Mayke, Gustavo Gomez, Luan Garcia e Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Scarpa, Raphael Veiga, Dudu e Rony

: Weverton, Mayke, Gustavo Gomez, Luan Garcia e Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Scarpa, Raphael Veiga, Dudu e Rony Banco: Patrick de Paula, Wesley Ribeiro, Danilo Barbosa, Deyverson, Gabriel Menino, Felipe Melo, Jailson, Jorge, Kuscevic, Breno Lopes, Gabriel Veron e Luiz Adriano