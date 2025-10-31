Palmeiras x Flamengo: inteligência artificial crava campeão da Libertadores

Está definido. Flamengo e Palmeiras vão decidir a final da Copa Libertadores de 2025. O Rubro-Negro chegou à final após eliminar o Racing, já o Alviverde, conseguiu uma virada histórica sobre a LDU. Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto decisivo entre as equipes brasileiras.

A final da Libertadores de 2025 está prevista para acontecer 29 de novembro, em Lima, no Peru. De acordo com a previsão da tecnologia, o Flamengo se consagrará campeão da edição do torneio.

A IA previu um jogo bastante intenso e disputado entre as equipes. Na simulação, o confronto não foi decidido no tempo regulamentar, mas sim, em uma disputa de pênaltis. Veja abaixo:

Simulação de Flamengo x Palmeiras

Primeiro Tempo

10' — Palmeiras começa melhor: Veiga acerta bola na trave após linda jogada de Vitor Roque.

18' — Flamengo responde: Arrascaeta chuta colocado mas para no goleiro.

28' — GOL DO PALMEIRAS! Vitor Roque dribla dois, cruza rasteiro e Flaco López completa: 1x0 Verdão!

40' — O Fla pressiona. Carrascal cruza e Pedro cabeceia mas a bola passa raspando.

Intervalo: Flamengo 0x1 Palmeiras

Segundo Tempo

55' — GOL DO FLAMENGO! Arrascaeta acha Pedro entre os zagueiros — o camisa 9 empata com toque sutil: 1x1!

67' — Abel coloca Veiga e Felipe Anderson. Filipe Luís responde com Luiz Araújo.

75' — GOL DO PALMEIRAS! Contra-ataque fulminante: Allan puxa, toca pra Veiga, que devolve de calcanhar — Allan marca! 2x1.

82' — Flamengo em cima. Luiz Araújo arrisca de fora e para no goleiro.

88' — PÊNALTI para o Flamengo! Léo Pereira é derrubado na área. Jorginho na bola… GOL! Canto direito, Weverton cai pro outro lado. 2x2!

Prorrogação

Cansaço total. Filipe Luís segura mais o time; Abel fecha linhas.

112' — Quase! Arrascaeta chuta de primeira, bola na trave!

Nada de gols. Vai pros pênaltis.

Penalidades

Raphael Veiga (PAL) - Gol

Pedro (FLA) - Gol

Vitor Roque (PAL) - Na trave

Arrascaeta (FLA) - Gol

Gustavo Gómez (PAL) - Gol

Léo Pereira (FLA) - Gol

Piqueréz (PAL) - Gol

Saúl (FLA) - Gol

Felipe Anderson (PAL) - Gol

Jorginho (FLA) - Gol

Placar final dos pênaltis:

Flamengo 5x4 Palmeiras