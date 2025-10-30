Conmebol anuncia bola que será usada na final da Libertadores; veja imagens

Um dia após a classificação do Flamengo à final, a Conmebol anunciou a bola oficial que será usada na decisão da Libertadores de 2025. A partida está prevista para acontecer em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, e pode ter dois brasileiros como finalista.

Chamada de "cumbre", a bola foi produzida pela Puma e será usada apenas na final da principal competição sul-americana. O design reflete a elegância e o prestígio da Libertadores: base branca com detalhes em preto e dourado, que remetem ao brilho do troféu da Glória Eterna.

Embora a decisão seja em menos de um mês, a bola já está disponível para compra em lojas físicas e online da Puma, algumas lojas de artigos esportivos também já estão comercializando o item. Os preços começam a partir de R$ 169,90.

Veja imagens da Cumbre

Imagem de divulgação da Cumbre (Foto: Divulgação/PUMA)

Final da Libertadores

A grande final da maior competição de clubes sul-americanos está chegando. O jogo será no próximo dia 29, em Lima, capital peruana. Apenas um finalista foi decidido até agora, o Flamengo, que venceu o Racing no Maracanã e, na Argentina, empatou por 0 a 0.

O Rubro-Negro já foi campeão da competição em Lima, quando bateu o River Plate em 2019, pelo placar de 2 a 1.

Palmeiras precisa fazer o 'impossível'

Nesta quinta-feira (30) o Palmeiras vai a campo no Allianz Parque, contra a LDU, pela volta da semifinal da competição. No entanto, o Verdão vai começar o jogo em desvantagem. Na partida de ida, em Quito, capital equatoriana e casa da Liga Universitária, os comandados de Abel Ferreira foram derrotados por 3 a 0.

Caso o Verdão avance a final, esta será a segunda decisão de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Em 2021, o time paulista venceu o Rubro-Negro e foi campeão da competição pela segunda vez consecutiva e terceira vez em sua história. O jogo ficou marcado pela falha de Andreas Pereira, na época jogando no Flamengo, o atual camisa 8 do Alviverde se atrapalhou com a bola e entregou de graça pra Deyverson, que marcou um gol nos acréscimos e garantiu o título ao Palmeiras.