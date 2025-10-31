menu hamburguer
Fora de Campo

Flamengo ou Palmeiras? Jornalista aponta favorito na final da Libertadores

Clubes se reencontraram na decisão do torneio

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/10/2025
06:40
Palmeiras e Flamengo farão a final da Libertadores (Foto: Juan Mabromata/Nelson Almeida/AFP)
  • Matéria
Palmeiras e Flamengo se enfrentam na final da Libertadores da América no próximo dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Para o duelo entre os dois, o jornalista Arnaldo Ribeiro usou as redes sociais e apontou o favoritismo para o Alviverde. O profissional, contudo, pontuou que a situação pode mudar em um mês.

- Hoje? Palmeiras. Mas em um mês pode acontecer muita coisa - disse Arnaldo Ribeiro ao responder um questionamento do jornalista Diogo Dantas, do jornal "O Globo".

Como foi o jogo entre Palmeiras e LDU?

Abel Ferreira prometeu, e os primeiros 45 minutos do Palmeiras foram mágicos no Allianz Parque. Com a necessidade de reverter a desvantagem de três gols, o Verdão assumiu o controle da posse de bola desde o apito inicial e criou diversas chances para abrir o placar.

A aposta da comissão técnica para o confronto diante da LDU deu resultado: dos pés do jovem Allan saiu o passe para Ramón Sosa marcar o primeiro gol, para delírio dos cerca de 40 mil torcedores presentes no estádio, aos 19 minutos de jogo.

Entre trocas de passes e algumas escapadas do rival, o Palmeiras manteve a firmeza no plano de jogo, cercando a área defendida por Alexander Domínguez. Entre as principais oportunidades, uma de Vitor Roque, que tomou a mais egoísta das decisões ao não acionar os companheiros em vantagem numérica durante um contra-ataque.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Já nos acréscimos, o Palmeiras levantou bola na área após falta na intermediária. Após bate-rebate, a sobra ficou com o zagueiro Bruno Fuchs, que completou para o fundo das redes.

Assim como no primeiro tempo, o segundo também teve apenas um dono: o Palmeiras. A LDU até tentou sair da pressão, mas encontrou dificuldades para trabalhar a bola. Em busca de mais um gol, Abel Ferreira promoveu as entradas de Felipe Anderson e Raphael Veiga, e o meia mudou os rumos do confronto.

Dos pés do camisa 23, muitas vezes criticado nesta temporada pelo rendimento abaixo do esperado, saíram os dois gols da etapa final. O primeiro, com oportunismo dentro da área após belo lançamento. O segundo, de pênalti, para a explosão do Allianz Parque. Em atuação memorável, o Palmeiras mostrou por que é um dos principais times do continente e segue na corrida pelo tetracampeonato da Libertadores.

Veiga Palmeiras LDU Libertadores
Veiga marcou dois gols na vitória do Palmeiras contra a LDU (Foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Tudo sobre

