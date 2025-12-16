Jornalistas do Lance! cravam resultado de PSG x Flamengo na final do Mundial

Flamengo e PSG vão se enfrentar na grande final do Mundial, nesta quarta-feira (17), em jogo que promete fortes emoções. Antes da bola rolar, os jornalistas do Lance! fizeram uma previsão para a partida decisiva.

Em enquete, os profissionais votaram em qual será o resultado de PSG x Flamengo. Dos 27 votos, 19 apontaram que o PSG vence o jogo no tempo normal, 6 apontaram que o Rubro-Negro vence durante os 90 minutos, e dois votaram que o Mengão leva a melhor nas penalidades.

Para chegar na final contra o PSG, o Flamengo venceu Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito. As vitórias deram ao Rubro-Negro os títulos do Derby das Américas e da Challenger Cup. Por decisão da FIFA, o clube francês disputa apenas a final do torneio intercontinental.

Capitães de PSG e Flamengo ao lado da taça do Mundial (Foto: Divulgação/Fifa)

Após falta de público nos primeiros jogos, final do Mundial entre Flamengo e PSG terá casa cheia

Flamengo e PSG disputam a taça do Mundial na tarde de quarta-feira (17), em Doha, no Catar, às 14h (de Brasília). Diferentemente dos primeiros jogos do time brasileiro, a partida no Estádio Ahmad bin Ali contará com um grande público. A expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores estejam no local.

Até o início da tarde desta segunda, mais de 37 mil ingressos foram comercializados. A capacidade máxima do estádio, inaugurado em 2020 para a Copa de 2022, é de 45 mil torcedores.

O Flamengo já disputou dois jogos no Estádio Ahmad bin Ali neste Mundial, contra Cruz Azul, do México, e Pyramids, do Egito. A soma dos dois públicos não passa de 16 mil torcedores.

No primeiro jogo, que o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta, cerca de sete mil torcedores acompanharam a vitória. Já no segundo compromisso, o público foi de 8.368. Os jogadores estranharam o cenário. Para a final entre Flamengo x PSG, a expectativa é de casa cheia.