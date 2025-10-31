'Sentimento de alívio': Gómez revela como foi semana do Palmeiras e responde se tem favorito na Libertadores

"Sentimento de alívio". Essas palavras são do zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez após a classificação épica para a final da Libertadores, que aconteceu na noite desta quinta-feira (30), ao golear a LDU por 4 a 0, no Allianz Parque. O paraguaio revelou como foi a semana após perder o primeiro duelo, na altitude de Quito, por 3 a 0, e não desistir da classificação.

continua após a publicidade

➡️ Veiga abre o coração, agradece apoio da torcida e responde se pensou em deixar o Palmeiras

- Sentimento de alívio. Acho que esse grupo merecia e merece esse momento, a gente trabalhou para isso. Eu fico muito feliz, pois o Palmeiras merece mais uma vez estar em uma final. Quando você está em um time como o Palmeiras, cada jogo é como uma final. Sabíamos que iria ser difícil, mas com certeza que todo mundo do mesmo lado, esse sentimento também por parte da torcida - disse o paraguaio.

- Por mais que a gente tenha perdido o primeiro jogo por 3 a 0, a energia positiva do torcedor que acreditou na gente, além da gente acreditar também, acho que foi isso - desabafou Gómez, revelando que o apoio da torcida durante a semana fez diferença em campo.

continua após a publicidade

Sobre o possível peso de disputar a sétima final de Libertadores, o zagueiro afirmou que o grupo está fechado e muito feliz pela classificação. Segundo o camisa 15, os dois melhores times do campeonato chegaram à decisão.

- Não sei se vai pesar, mas hoje estamos muito felizes e só podemos agradecer por jogar mais uma final de Libertadores, e o Palmeiras tem uma história muito linda no torneio. Hoje é disfrutar esse momento. O professor tem muito tempo para nos preparar para a final. Mas também é pensar no próximo jogo, pois hoje somos líderes do Brasileirão, que também é muito importante para nós e para a história do Palmeiras - disse.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tem favorito na final entre Palmeiras x Flamengo?

- Na final não tem favorito, acredito que passaram as duas melhores equipes do campeonato, agora precisamos desfrutar deste momento, pensar no Brasileirão que somos líderes do campeonato e nós e o Palmeiras queremos muito ganhar. Eu fico muito feliz e grato por estar aqui ajudando o Palmeiras e meus companheiros. Esse grupo novo que está aqui merece jogar uma final de Libertadores e a gente espera sempre ajudar para tentar fazer mais história - finalizou.