Fluminense liga alerta com contrato de jogadores em 2026

O Fluminense encerrará a temporada de 2025 com um ponto de atenção importante no planejamento para o próximo ano: dez jogadores do elenco profissional entrarão em 2026 no último ano de contrato com o clube. Caso não haja renovação até o meio da temporada, todos estarão livres para assinar pré-contrato com outras equipes.

Entre os nomes estão atletas experientes e identificados com o clube, como Germán Cano, Paulo Henrique Ganso, Keno e Samuel Xavier, que fazem parte da espinha dorsal do elenco nos últimos anos. Além deles, também aparecem jogadores que compõem a rotação do time ou foram incorporados mais recentemente.

A lista inclui ainda Everaldo, Renê, Thiago Santos, Luan Brito, Luan Freitas e Agner. Todos têm vínculo válido até 31 de dezembro de 2026, o que torna o próximo ano decisivo para definir permanências, possíveis negociações ou despedidas ao fim do contrato. O Tricolor inicia o foco no planejamento de 2026 após a posse do novo presidente Mattheus Montenegro, nesta sexta-feira (19).

Fim da temporada para o Fluminense

Com a eliminação para o Vasco, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.