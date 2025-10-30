O Flamengo garantiu a vaga na final da Libertadores de 2025 na última quarta-feira (29), jogando na Argentina, contra o Racing. A decisão será disputada em Lima, capital do Peru, e o Lance! reuniu informações de quanto um torcedor pode gastar para assistir ao jogo, que poderá ter como adversário Palmeiras ou LDU, que se enfrentam na noite desta quinta-feira.

Não será a primeira vez que o Flamengo jogará a decisão em Lima. Em 2019, o clube enfrentou o River Plate no Monumental e conquistou a Glória Eterna pelo placar de 2 a 1. Para quem quiser viajar ao país de avião e acompanhar a partida, o valor gira em torno de R$ 5 mil (somente passagem).

Há também a possibilidade de chegar a Lima de ônibus, mas o torcedor precisará de "muita disposição". A viagem do Rio de Janeiro a Lima é a maior viagem de ônibus do mundo, com duração de cinco dias. Ou seja, o planejamento para o deslocamento deve ser feito com bastante antecedência, visto a demora para chegar à capital do Peru.

Léo Pereira e Arrascaeta comemoram classificação do Flamengo para final da Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O clube carioca venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1 a 0, na última semana. Já em Avellaneda, segurou o empate por 0 a 0 e carimbou o passaporte novamente na final do torneio. O grande destaque da noite foi o goleiro Rossi, que impediu que o Racing marcasse e levasse a disputa da vaga aos pênaltis.

Quanto custa uma passagem de avião para Lima?

Caso o torcedor embarque na sexta-feira (28) e volte no sábado (29), a data da final, o valor é de R$ 4,880, em voo único. Se o passageiro quiser voltar apenas no dia 30, domingo depois da final, vai desembolsar R$ 5,833. Para viajar na sexta-feira (28) e voltar na segunda (1°), R$ 5,159.

Quanto custa uma passagem de ônibus para Lima?

A única empresa que realiza o trajeto e a "Trans Acreana", com veículos de semi-leito. A pesquisa realizada pelo "O Globo" destacou que existe disponibilidade para ida no dia 20 de novembro, com uma passagem só de ida custando R$ 1,430. Para voltar, a data seria 11 de dezembro, custando R$ 2,860.

O que fazer em Lima?

A capital peruana precisa ser disfrutada apenas futebolisticamente, o lugar possui diversos passeios e atrações culturais extremamente interessantes e enriquecedoras. O centro histórico, a Plaza Mayor e o Convento de San Francisco preservam o legado colonial da cidade. Em Miraflores, é possível apreciar uma vista para o Pacífico, já o Parque do Amor oferece um cenário ideal para caminhadas e lazer. Vale também explorar a gastronomia do país.

Quanto custa para ficar hospedado em Lima?

Os preços para passar um tempo na cidade variam de acordo com a necessidade do viajante. Caso a procura seja por um quarto com capacidade para duas pessoas, o preço médio é de US$ 50 (R$ 269) por noite. Fugindo dos hotéis, o aluguel de apartamentos começa em US$ 46 (R$ 247) por noite.



