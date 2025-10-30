Palmeiras x Flamengo: Brasil igualará Argentina em títulos de Libertadores

O Brasil será o país com mais títulos na história da Libertadores. Palmeiras e Flamengo decidirão o torneio em 2025 e garantem mais um troféu para o futebol brasileiro, totalizando 25 conquistas e igualando a Argentina no quesito.

continua após a publicidade

➡️ Quando é a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo?

Até aqui, os clubes brasileiros somam 24 títulos da competição mais importante da América do Sul. Além de Alviverde e Rubro-Negro, que têm três conquistas cada, a lista conta com: São Paulo, Santos e Grêmio (tricampeões); Internacional e Cruzeiro (bicampeões); Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense e Botafogo (um título cada). O vencedor da decisão entre Palmeiras e Flamengo será o primeiro tetracampeão do país.

Esta é a primeira vez que o Brasil assume a liderança do ranking desde 1963, na quarta edição do torneio. Na ocasião, o Santos de Pelé e companhia conquistou o bicampeonato e igualou o Peñarol, do Uruguai, que venceu as duas primeiras edições. Desde 1968, quando o Estudiantes conquistou o continente em final contra o Palmeiras, a Argentina era soberana na lista.

continua após a publicidade

O feito do futebol brasileiro é consequência direta do domínio recente do país na América do Sul. Desde 2019, todos os campeões da Libertadores são nacionais: Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2024) levantaram o troféu. Além disso, 2025 marca a quarta final brasileira no período: o Verdão derrotou o Santos e o próprio Rubro-Negro, enquanto o Glorioso superou o Galo.

Veja o número de títulos da Libertadores por país:

Argentina: 25 (13 vices) Brasil: 25 títulos (20)* Uruguai: 8 (8) Colômbia: 3 (7) Paraguai: 3 (5) Chile: 1 (5) Equador: 1 (3)

*Palmeiras e Flamengo decidirão a final de 2025

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte