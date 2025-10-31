Conmebol inicia venda de ingressos para final da Libertadores; confira detalhes

Após a definição das semifinais, na última quinta-feira (30), Flamengo e Palmeiras irão disputar a final da CONMEBOL Libertadores no Estadio Monumental "U", em Lima (Peru), no dia 29 de novembro. Nesta sexta-feira (31), a entidade sul-americana anunciou o início da pré-venda de ingressos para a decisão.

De acordo com a CONMEBOL, usuários peruanos com cartões de crédito Mastercard emitidos pelo banco "BBVA" terão acesso antecipado à compra dos bilhetes. A pré-venda começa nesta sexta-feira (31) às 14h (horário do Peru), e vai até quarta-feira, 5 de novembro, às 23h59, ou até que os ingressos se esgotem. A venda de ingressos será realizada pelo site TicketMaster.

CONMEBOL anuncia pré-venda de ingressos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Divulgação)

Cada usuário poderá adquirir até quatro ingressos, conforme a tribuna selecionada no momento do registro. Segundo a CONMEBOL, a iniciativa faz parte do compromisso da Mastercard — patrocinadora oficial da competição — em "celebrar a paixão dos torcedores peruanos e proporcionar experiências únicas ligadas à Glória Eterna".

As informações sobre a venda de ingressos para os torcedores de Flamengo e Palmeiras, nas categorias destinadas aos finalistas, serão divulgadas nos próximos dias nos canais oficiais da Conmebol Libertadores.

Flamengo segura empate fora de casa e vai à final da Libertadores

O Rubro-Negro sustentou a pressão e segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing nesta quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mais Querido conquista a vaga na decisão continental pelo placar agregado.

Palmeiras reverta placar da ida com goleada e retorna à final da Libertadores

O Palmeiras superou os três gols de desvantagem, goleou a LDU por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (30) e garantiu vaga na final da Libertadores. Ramón Sosa e Bruno Fuchs, no primeiro tempo, e Raphael Veiga, duas vezes na etapa final, marcaram os gols do Alviverde.

Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores de 2025 Foto: Gilvan de Souza/CRF













