Como está a carreira de Deyverson desde a última final Palmeiras x Flamengo

A final da Libertadores de 2025 está definida! No próximo dia 29 de novembro, Flamengo e Palmeiras voltam a disputar a grande decisão da competição sul-americana, no Estádio Monumental de Lima, no Perú. Há quatro anos, o Verdão conquistou o tricampeonato continental ao bater o rival, com um gol heroico de Deyverson.

continua após a publicidade

➡️Rivais de Palmeiras e Flamengo reagem à final da Libertadores: 'Acabou'

Diante desse reencotro dos rivais, o Lance! relembra como está a carreira do atacante, desde o gol do título da Libertadores de 2021, pelo Palmeiras. Confira abaixo.

Herói do tricampeonato da Libertadores, Deyverson ficará marcado para sempre na memória do torcedor do Palmeiras. No entanto, mesmo após o gol do título, o atacante não durou muito tempo no elenco comandado por Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Na temporada seguinte à conquista da Libertadores, Deyverson defendeu o manto alviverde durante a disputa do Campeonato Paulista e depois acertou sua transferência, junto ao Cuiabá, para disputar o Brasileirão. Vestindo as cores do Dourado, o atacante disputou 16 partidas e anotou seis gols em 2022.

Já no ano seguinte, mais adaptado ao clube, o centroavante foi um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro. Com 17 gols e duas assistências, em 45 jogos disputados, Deyverson conduziu o Cuiabá à classificação para a Sul-Americana e terminou a competição nacional à frente de gigantes como Corinthians, Santos, Cruzeiro e Vasco.

continua após a publicidade

➡️Andreas Pereira vira assunto antes de Palmeiras x Flamengo: 'Todo mundo sabe'

Diante da boa fase, "Deyvinho" atraiu o interesse do Atlético-MG em 2024. Sob o comando de Gabriel Milito, o atacante disputou 33 partidas e balançou as redes em seis oportunidades. Na mesma temporada, o Galo chegou nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, mas acabou ficando com o vice-campeonato.

Após a disputa do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil pelo Galo, Deyverson acertou sua transferência para o Fortaleza e vive um momento delicado na temporada. Lutando contra o rebaixamento, a equipe ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 27 pontos somados, em 29 jogos. Na atual temporada, o atacante disputou 30 jogos e marcou cinco vezes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja os números de Deyverson desde a final entre Flamengo x Palmeiras

2022

Palmeiras / Cuiabá - 25 jogos disputados e sete gols marcados

2023

Cuiabá - 45 jogos disputados, 17 gols marcados e duas assistências

2024

Cuiabá / Atlético-MG - 55 jogos disputados, 16 gols marcados e nove assistências

2025

Atlético-MG / Fortaleza - 40 jogos disputados, sete gols marcados e uma assistência

Informações retiradas do site OGol

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas