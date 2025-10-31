Pedro, calendário e mais: os desafios do Flamengo até a final da Libertadores

A final da Libertadores de 2025 está definida: Flamengo e Palmeiras se enfrentarão em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Até lá, o Rubro-Negro dividirá o foco com a briga pelo título do Brasileirão, também protagonizada por embate com o rival alviverde. O Lance!, então, separou as principais pendências e desafios que o clube precisará resolver até a decisão continental.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Recuperação de Pedro (ou busca por substituto)

O grande dilema do Flamengo para a final da Libertadores passou a ser a presença de Pedro, que fraturou o antebraço direito no dia 23 de outubro, no duelo de ida da semifinal contra o Racing. A previsão de recuperação é de cerca de um mês, e o clube fará o possível para que o camisa 9 atue contra o Palmeiras. Apesar de ter sofrido com altos e baixos durante a temporada, o atacante vinha de sequência protagonista, com grande atuação inclusive contra o Verdão.

— Vocês já me conhecem. Na minha cabeça está o Sport no sábado. Nós perdemos para o Fortaleza, temos que continuar na luta contra o Palmeiras. Você falou que temos um mês até a final, não sabia disso. Não gosto de olhar o calendário de uma ou duas semanas além. Mas isso já me alegra, porque com um mês pode ser que o Pedro esteja de volta. Precisamos muito do nosso atacante. Podemos recuperar jogadores que não estão no seu momento até lá. Mas foco total no Brasileiro, prioridade absoluta é o jogo contra o Sport. Só comemoro quando acaba. Enquanto isso, trabalhar, trabalhar e trabalhar - disse Filipe Luís após classificação contra o Racing.

continua após a publicidade

Pedro sofre lesão do braço durante jogo contra o Racing pela Libertadores (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Durante a coletiva, o treinador tocou em outro ponto importante: recuperar jogadores que não estão em grande momento. Substituto direto de Pedro, Bruno Henrique chegou a afirmar que não gosta de atuar como centroavante. Além disso, o ídolo rubro-negro não vive grande momento, sem balançar as redes desde o dia 25 de agosto.

O escolhido para ocupar a vaga no jogo de volta contra o Racing foi Gonzalo Plata. No entanto, o equatoriano foi expulso e também está fora da final. Além de BH, Filipe Luís tem dois centroavantes de ofício como opções, Juninho e Wallace Yan, ambos em baixa e pouquíssimo utilizados nos últimos duelos.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras x Flamengo aumenta lista de finais brasileiras da Libertadores

Samu Lino ainda pode desequilibrar?

Outro jogador que Filipe Luís tentará recuperar até a final da Libertadores é Samuel Lino. O Flamengo investiu forte para tirá-lo do Atlético de Madri: 22 milhões de euros fixos (cerca de R$ 143 milhões). Logo que chegou ao Rubro-Negro, o ponta deixou ótima impressão, especialmente com exibição de gala contra o Vitória, que deixou a sensação de ser só o começo de uma grande história. No entanto, a fase recente é ruim, o atleta perdeu a titularidade e até recebeu algumas vaias no Maracanã.

A qualidade que Lino mostrou no seu início pelo Flamengo, assim como nos melhores momentos no futebol espanhol, pode desequilibrar o confronto com o Palmeiras. Será que o treinador rubro-negro conseguirá recuperar a confiança do reforço milionário até lá?

Samuel Lino comemora gol em exibição fantástica contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

➡️ Palmeiras x Flamengo: como a final da Libertadores afeta o Brasileirão

Calendário apertado e Data Fifa no meio

Sem poder tirar o pé no Brasileirão, com um ponto de desvantagem para o Palmeiras, o Flamengo terá calendário complicado até a final da Libertadores. Serão seis jogos no período, em média um a cada quatro dias. No meio do caminho, ainda terá uma Data Fifa, na qual o Rubro-Negro torcerá (ou até buscará um acordo) para não ter muitos jogadores convocados.

Filipe Luís, então, precisará tomar decisões difíceis ao rodar o time de forma que chegue completo e inteiro à decisão continental sem sacrificar a possibilidade de título brasileiro. Se serve de alívio, Abel Ferreira enfrentará o mesmo desafio na sua caminhada.

Calendário do Flamengo até a decisão da Libertadores

01/11 - vs Sport (mandante)

05/11 - vs São Paulo (visitante)

09/11 - vs Santos (mandante)

- 10/11: Início da Data Fifa -

15/11 - vs Sport (visitante)

- 18/11: Fim da Data Fifa -

19/11 - vs Fluminense (visitante)

23/11 - vs Bragantino (mandante)

29/11 - vs Palmeiras (neutro - final da Libertadores)

➡️ Final entre Flamengo e Palmeiras beneficia rivais na briga por Libertadores; veja probabilidades

O que passou, passou

Parte do desafio até a final da Libertadores será deixar de lado os fatores externos e psicológicos que possam afetar o elenco do Flamengo. A nova decisão ressuscita o fantasma da derrota contra o mesmo Palmeiras em 2021. Os rumos da briga pelo título brasileiro também podem colocar ainda mais pressão no jogo de Lima. Isso tudo, porém, não pode abalar a confiança do time em campo.

Inexperiente como treinador, mas com vasta experiência enquanto atleta, Filipe Luís procurará blindar os seus comandados antes da final. Isso passa por abafar até assuntos que dizem respeito a ele, como a discussão sobre a sua renovação de contrato ainda não sacramentada.