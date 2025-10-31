menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Veiga abre o coração, agradece apoio da torcida e responde se pensou em deixar o Palmeiras

Com direito a dois gols, camisa 23 viveu noite mágica no Allianz Parque

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 31/10/2025
07:45
Raphael Veiga comemora seu gol em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores
imagem cameraRaphael Veiga em ação pelo Palmeiras (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dos maiores ídolos recentes da história do Palmeiras, o meio-campista Raphael Veiga marcou dois dos quatro gols que garantiram a classificação do time paulista para a final da Libertadores. O camisa 23 saiu do banco de reservas para mudar a história de jogo. No primeiro tento, iniciou a jogada com um belo passe e entrou na área para finalizar na sequência. Depois, fechou a goleada sobre a LDU com um pênalti bem batido.

- Primeiro é valorizar o que a gente fez hoje. Sobre o Flamengo, ainda tem muita coisa para acontecer preparar bem, comemorar primeiro e depois lá na frente a gente vê como vai ser - iniciou o jogador.

Em relação a ser ídolo alviverde e sua importância na história do Palmeiras, Veiga acredita que ainda não tem a dimensão exata de tudo que representa, e talvez só saberá quando pendurar as chuteiras, no futuro.

- Muita gente pergunta para mim sobre o que representa, o que eu vivo no Palmeiras, mas para falar a verdade eu não sei ainda. Não caiu a ficha, talvez eu só tenha noção de tudo que vivi e tenho vivido quando eu parar. O mais importante neste momento é desfrutar, o futebol passa rápido, parece que foi ontem que comecei no profissional e agora já tenho nove, dez anos de casa. Fico feliz de estar cada vez mais na história do Palmeiras - disse o jogador.

Apoio da torcida do Palmeiras é essencial

- A gente fica feliz e valoriza muito isso que eles fazem. A gente sabe que tem uns que saem do trabalho, saem correndo, mudam a agenda, a programação, tudo para se fazer presente. Agradecer de coração à torcida, eles são muito importantes para nós. A gente dentro de campo sente o que eles fazem do lado de fora. Valorizar que foi ao CT antes, quem veio no estádio, quem torceu em casa. Que eles continuem fazendo isso, pois faz a diferença e desfrutar com a gente tudo isso, pois merecem - afirmou o meia.

Fim de ciclo no Palmeiras? Ainda não!

- Não, eu tento pensar em um dia de cada vez. Sabia que ainda tinha Libertadores, Brasileiro, ganhar mais títulos pelo Palmeiras, mas estou feliz, valorizar a noite, o que a gente fez e desfrutar - finalizou Veiga.

Raphael Veiga comemora gol do Palmeiras diante do Juventude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Raphael Veiga comemora gol do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

