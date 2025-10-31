Palmeiras x Flamengo: ex-apresentador da Globo crava campeão da Libertadores

Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Libertadores da América em 2025. A definição veio depois da vitória esmagadora do Verdão para cima da LDU, nesta quinta-feira (20), por 4 a 0. Ivan Moré, ex-apresentador do Globo Esporte já apontou quem deve ser o campeão.

Depois da classificação do Palmeiras, Ivan apostou no Flamengo campeão da Libertadores em seu perfil do X. Ele exaltou o Verdão, mas disse que ainda acredita na taça do time de Filipe Luís.

- Não tem o que falar. Nem zoar. Hoje é dia de aplaudir o Abel e esses jogadores. Mas sigo achando que o Flamengo vencerá a final em Lima - apontou Ivan Moré.

Na semifinal, o Flamengo venceu o primeiro jogo contra o Racing por 1 a 0, no Maracanã, e empatou em 0 a 0 no El Cilindro. O Palmeiras, por sua vez, perdeu o jogo de ida por 3 a 0 na altitude de Quito, mas reverteu no Allianz Parque vencendo por 4 a 0.

Veja postagem de Ivan Moré sobre a final entre Palmeiras x Flamengo

Final entre os clubes não será a primeira

Palmeiras e Flamengo disputarão a final da Libertadores em 2025, mas não é a primeira vez que isso acontece. Em 2021, já sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão conquistou o título em cima do Rubro-Negro, com gols de Raphael Veiga e Deyverson. Gabigol marcou para o Rubro-Negro.

O jogo ficou marcado pelo erro grave de Andreas Pereira, já na prorrogação, que deixou Deyverson na cara do gol para marcar em Palmeiras x Flamengo. O Verdão venceu por 2 a 1, no Uruguai, e fez a festa de milhões de palmeirenses.

Em 2025, por obra do destino, Andreas Pereira voltará a disputar uma final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, mas dessa vez com a camisa do Verdão. Ele foi um dos destaques do time de Abel Ferreira na virada histórica contra a LDU.