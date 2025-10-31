menu hamburguer
Fora de Campo

Palmeiras x Flamengo: ex-apresentador da Globo crava campeão da Libertadores

Final da Libertadores será disputada em Lima, no dia 29 de novembro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Alessandra Ferreira,
Dia 31/10/2025
07:35
imagem cameraLogo Globo (Foto: Reprodução)
Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Libertadores da América em 2025. A definição veio depois da vitória esmagadora do Verdão para cima da LDU, nesta quinta-feira (20), por 4 a 0. Ivan Moré, ex-apresentador do Globo Esporte já apontou quem deve ser o campeão.

Depois da classificação do Palmeiras, Ivan apostou no Flamengo campeão da Libertadores em seu perfil do X. Ele exaltou o Verdão, mas disse que ainda acredita na taça do time de Filipe Luís.

- Não tem o que falar. Nem zoar. Hoje é dia de aplaudir o Abel e esses jogadores. Mas sigo achando que o Flamengo vencerá a final em Lima - apontou Ivan Moré.

Na semifinal, o Flamengo venceu o primeiro jogo contra o Racing por 1 a 0, no Maracanã, e empatou em 0 a 0 no El Cilindro. O Palmeiras, por sua vez, perdeu o jogo de ida por 3 a 0 na altitude de Quito, mas reverteu no Allianz Parque vencendo por 4 a 0.

Veja postagem de Ivan Moré sobre a final entre Palmeiras x Flamengo

Final entre os clubes não será a primeira

Palmeiras e Flamengo disputarão a final da Libertadores em 2025, mas não é a primeira vez que isso acontece. Em 2021, já sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão conquistou o título em cima do Rubro-Negro, com gols de Raphael Veiga e Deyverson. Gabigol marcou para o Rubro-Negro.

O jogo ficou marcado pelo erro grave de Andreas Pereira, já na prorrogação, que deixou Deyverson na cara do gol para marcar em Palmeiras x Flamengo. O Verdão venceu por 2 a 1, no Uruguai, e fez a festa de milhões de palmeirenses.

Em 2025, por obra do destino, Andreas Pereira voltará a disputar uma final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, mas dessa vez com a camisa do Verdão. Ele foi um dos destaques do time de Abel Ferreira na virada histórica contra a LDU.

