Final da Libertadores aumenta tensão entre Palmeiras e Flamengo

Não será "apenas" mais uma final entre Palmeiras e Flamengo, ou mais uma final de Libertadores entre brasileiros. Será uma decisão com muita coisa em jogo, seja dentro ou fora de campo. Isso porque os dois clubes vêm sendo os maiores protagonistas no cenário nacional e sul-americano, com direito a disputa de taças, briga sobre Ligas e outras questões. A decisão da Libertadores será no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

O último confronto entre os times foi recentemente, neste mês, quando o Rubro-Negro venceu o Alviverde por 3 a 2, pelo Brasileirão, no Maracanã. Na ocasião, a presente do Verdão, Leila Pereira, que é presença constante em jogos e treinos do time paulista, não marcou foi ao Rio. O motivo foi simples: não há clima. Leila e o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vêm travando batalhas recentemente nos bastidores que envolvem a Libra e a divisão de receitas de transmissão.

Bap aproveitou para questionar Leila Pereira sobre empréstimo da Crefisa, uma das empresas da presidente do Palmeiras, ao Vasco. A empresária rebateu, afirmou que não comprará o Vasco, comparou torcedores do Flamengo a "terraflamistas" e ainda disparou uma indireta a Bap, relembrando seu antigo cargo na TV por assinatura Sky, quando declarou em 2014 que "compraria a Netflix" caso a plataforma começasse a incomodar o setor.

Além disso, em 2024, no Maracanã, a presidente do Palmeiras foi impedida de passar em frente ao camarote do governador do estado, Cláudio Castro, e precisou fazer o percurso no meio da torcida do Flamengo até chegar ao camarote destinado ao Palmeiras. Este duelo foi válido pelo Brasileirão e terminou empatado por 1 a 1.

Dias antes desse episódio no Rio acontecer, o governador foi ao vestiário do Flamengo, no Allianz Parque, após a eliminação do time paulista na Copa do Brasil, o que gerou confusão com Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, que relatou ameaças de um membro da comitiva.

Segunda final de Libertadores entre Palmeiras x Flamengo

Palmeiras e Flamengo farão mais uma final histórica pela Libertadores. Novamente finalistas de uma edição do torneio continental, paulistas e cariocas vão se enfrentar para mostrar ao mundo quem será o primeiro tetracampeão brasileiro da competição.

A primeira vez em que as equipes se enfrentaram pelo torneio da Conmebol foi em 2021. Na ocasião, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, com gol de Deyverson após falha de Andreas Pereira em Montevidéu, no Uruguai.

Briga pelo Brasileirão

A força das duas equipes fica cada vez mais evidente quando também olhamos para a tabela do Brasileirão. Palmeiras e Flamengo disputam a liderança da competição rodada a rodada e apenas um ponto separa os rivais no topo, que tem o Verdão na liderança. A pouco mais de um mês para o fim do Nacional, muita coisa pode acontecer na parte de cima da tabela.