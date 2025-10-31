O Palmeiras está acostumado a ver suas Crias da Academia decidirem confrontos importantes nos últimos anos, e dessa vez viu Allan ser o herói improvável de uma das maiores vitórias da história do clube.

Um dos cinco nomes promovidos por Abel Ferreira ao profissional no iníco do ano, Allan aparecia no fim da fila que tinha os atacantes Luighi e Thalys, o meia Figueiredo e o zagueiro Benedetti. Aos poucos, o camisa 40 passou a receber oportunidades e viu na rotação do grupo no paulista uma brecha para se fixar no elenco.

Ainda no torneio estadual, Allan decidiu nos acréscimos a vitória sobre o Mirassol por 3 a 2, que levou o Palmeiras ao mata-mata e reforçou seu nome entre as novas armas de Abel Ferreira para 2025. De último da fila, ele iniciou o caminho para se transformar no mais decisivo das crias nessa temporada.

Reflexo de sua evolução, Allan integrou a lista de 29 jogadores do Palmeiras no primeiro Mundial de Clubes da Fifa. Em quatro partidas, duas como titular, teve o privilégio de enfrentar Messi e ainda serviu Paulinho na jogada que iniciou a reação contra o Inter Miami, salvando o time de uma eliminação precoce.

Allan, formado nas categorias de base do Palmeiras, durante partida contra o Inter Miami de Lionel Messi (Foto: Reprodução)

De volta ao Brasil, se transformou em coringa nas mãos da comissão técnica. Ao longo do segundo semestre, cumpriu diferente missões, adaptando-se a cada necessidade do time. Foi segundo volante, meio-campista e até ponta, funções que abraçou com maturidade incomum para quem ainda inicia a trajetória no profissional. À medida que o calendário apertava, se tornava cada vez mais indispensável.

O ápice da ascensão de Allan foi visto na última noite, em uma virada épica no Allianz. Improvisado como ala pela direita, o jovem não sentiu o peso da decisão e foi o responsável por iniciar a jogada do primeiro gol, que pavimentou a reação alviverde diante dos cerca de 40 mil torcedores.

Com a desvantagem zerada, reassumiu o protagonismo em meio a velhos conhecidos da Era Abel, como Veiga e Gómez, e protagonizou uma das ações mais marcantes da semifinal. Mesmo encurralado, superou rivais em sequência, invadiu a área e só foi contido com falta, que resultou no segundo gol de Veiga e na passagem para Lima, palco da decisão da Libertadores.

– Fico feliz porque Allan praticamente não jogava no sub-20. E eu falei pro Barros: "ele não pode sair do Palmeiras" – afirmou um contente Abel Ferreira, emocionado com a classificação à final da Libertadores, em entrevista coletiva.

A ascensão de Allan é resultado direto da integração entre os departamentos de formação e profissional, além do trabalho exemplar do diretor da base, João Paulo Sampaio.

Entre conquistas e vendas, o clube soma dez títulos sob o comando de Abel Ferreira, ao mesmo tempo que ultrapassa a marca de um bilhão de reais em negociações de atletas formados em casa.

Formação, chegada ao Palmeiras e chance no profissional

Natural de Florianópolis, Allan iniciou sua trajetória no futebol ainda aos sete anos. Após enfrentar dificuldades familiares e pessoais, o jovem recebeu um convite do Figueirense para iniciar sua formação nos gramados.

Em pouco tempo, chamou atenção pelo talento e conquistou sua primeira convocação para a Seleção Brasileira sub-15. O destaque despertou o interesse do núcleo de scout do Palmeiras, que levou o jogador para a Academia de Futebol em 2019.

Entre o processo de formação, transição e afirmação no profissional, foram cinco anos. Agora consolidado, Allan teve o contrato renovado até 2029, com valorização salarial. Dentro de campo, segue contribuindo para a fase mais vitoriosa da história do clube. Fora dele, desponta como possível nova venda milionária, já que clubes europeus monitoram sua evolução, seja para a próxima janela ou para o meio do ano, quando se encerra a temporada no continente.