Palmeiras x Flamengo aumenta lista de finais brasileiras da Libertadores

A classificação histórica do Palmeiras diante da LDU garantiu mais uma final brasileira na Libertadores. No dia 29 de novembro, em Lima, o Alviverde enfrentará o Flamengo, que eliminou o Racing, em decisão que definirá o primeiro time do Brasil tetracampeão continental.

Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores de 2025













Relembre as finais brasileiras na Libertadores

Desde 2019, os brasileiros se tornaram protagonistas da principal competição continental, sendo 10 dos últimos 12 finalistas e conquistando os últimos seis títulos. Em 2020, 2021, 2022 e 2024, a final da Libertadores foi exclusivamente verde-amarela, mas antes disso os times já decidiam entre si a taça mais cobiçada da América do Sul.

2005: São Paulo 5 x 1 Athletico-PR

Em 14 de julho de 2005, o São Paulo conquistou o tricampeonato da Libertadores em uma goleada sobre o Athletico-PR na final. A vitória por 4 a 0 foi a segunda maior em decisões continentais, atrás apenas de outra goleada tricolor, o 5 a 1 sobre a Universidad Católica em 1993.

Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo 3, que tinha Universidad de Chile, Quilmes-ARG e The Strongest-BOL, com três vitórias e três empates. Nas oitavas de final, passou pelo Palmeiras com 3 a 0 no agregado, depois pelo Tigres-MEX, vencendo por 5 a 2. Na semifinal, desbacou o River Plate pelo mesmo placar até chegar à decisão. Contra o Athletico Paranaense, empatou na ida em 1 a 1 e venceu a volta por 4 a 0. Os gols do título foram marcados por Amoroso, Fabão, Luizão e Diego Tardelli.

2006: Internacional 4 x 3 São Paulo

Depois de duas eliminações nas fases finais da Sul-Americana nos anos anteriores e do título brasileiro de 2005, o Internacional chegou forte em 2006 para conquistar sua primeira Libertadores. Na final, derrotou o São Paulo, então atual campeão continental.

Na fase de grupos, enfrentando Nacional-URU, Unión Maraxaibo-EQU e Pumas-MEX, passou em primeiro com quatro vitórias e dois empates. No mata-mata, eliminou o time uruguaio nas oitavas, a LDU nas quartas e o Libertad na semifinal. Na decisão, venceu o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi e empatou no Beira Rio em 2 a 2. Rafael Sóbis marcou os dois gols da ida, e Fernandão e Tinga marcaram os da volta.

2020: Palmeiras 1 x 0 Santos

A final da Libertadores de 2020 foi disputada em 2021 por conta da pandemia de Covid-19 e foi a primeira brasileira disputada em jogo único. O Maracanã recebeu o clássico paulista e foi palco do segundo título continental do Palmeiras, que venceu o Santos por 1 a 0.

No Grupo B com Guaraní-PAR, Bolívar-BOL e Tigre-ARG, o Palmeiras passou em primeiro com cinco vitórias e um empate. Nas oitavas, atropelou o Delfín-EQU com 8 a 1 no agregado. Nas quartas, passou com facilidade pelo Libertad-PAR fazendo 4 a 1. Na semi, contra o River, venceu a ida por 3 a 0 e levou um susto na volta ao perder de 2, avançando com um de vantagem. Diante do rival na decisão, Breno Lopes marcou o único gol a partida e garantiu o bicampeonato continental.

2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo

A segunda final brasileira seguida na Libertadores foi entre Palmeiras e Flamengo, que deu o tricampeonato continental ao time paulista. No Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai, as equipes protagonizaram uma partida emocionante até a prorrogação.

A campanha do título palmeirense começou na fase de grupos, encarando Defensa y Justicia-ARG, Independiente del Valle-EQU e Universitário-PER. Com cinco vitórias e uma derrota, o Alviverde avançou na liderança. Na sequência, eliminou a Universidad Católica, o São Paulo e o Atlético Mineiro. Na final, Raphael Veiga abriu o placar aos cinco minutos, mas Gabriel Barbosa empatou aos 72. Na prorrogação, Deyverson se aproveitou da falha de Andreas Pereira e matou o jogo para os paulistas.

Deyverson comemora seu gol pelo Palmeiras na final da Libertadores contra o Flamengo em 2022 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

2022: Flamengo 1 x 0 Athletico-PR

Depois do tricampeonato do Palmeiras, foi a vez do Flamengo atingir a marca. Diante do Athletico-PR, no Estádio Monumental de Guaiaquil, no Equador, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 com gol de Gabriel Barbosa.

O caminho do time carioca até a final da Libertadores começou com cinco vitórias e um empate na fase de grupos, quando jogou contra Talleres-ARG, Universidad Católica-CHI e Sporting Cristal-PER. No mata-mata, atropelou o Deportes Tolima-COL com 8 a 1 no agregado, venceu o Corinthians e, na semi, passou com tranquilidade pelo Vélez-ARG fazendo 6 a 1.

2024: Botafogo 3 x 1 Atlético-MG

Seguindo a tendência dos anos anteriores, a final da Libertadores de 2024 também foi brasileira. Na decisão pela primeira vez, o Botafogo saiu da fila ao derrotar o Atlético-MG por 3 a 1 no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

A partida tomou contornos eletrizantes com a expulsão de Gregore com apenas dois minutos de jogo. Apesar da desvantagem, o Glorioso abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com Luiz Henrique e Alex Telles. Vargas diminui na segunda etapa, mas Junior Santos deu números finais ao placar com um gol nos acréscimos.

A campanha do título começou com fortes emoções na fase de grupos, em que o Botafogo avançou em segundo lugar, com três vitórias, um empate e duas derrotas diante de Junior Barranquilla-COL, LDU-EQU e Universitário-PER. No mata-mata, despachou o Palmeiras com 4 a 3 no agregado, depois o São Paulo, nos pênaltis e, na semifinal, atropelou o Peñarol no Nilton Santos por 5 a 0 e avançou mesmo perdendo a volta por 3 a 1.

