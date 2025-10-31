O Palmeiras reverteu desvantagem de três gols contra a LDU para alcançar sua sétima final de Libertadores, enquanto lidera o Campeonato Brasileiro com um ponto de vantagem. O adversário nas duas frentes na corrida por títulos é o mesmo, mas a equipe de Abel Ferreira só voltará a enfrentar o Flamengo na decisão do torneio continental.

continua após a publicidade

+ Do fim da fila a herói improvável: Allan vive noite mágica e crava nome na história do Palmeiras

No comando da equipe desde o fim de 2020, o treinador nunca encerrou uma temporada sem títulos e tem duas oportunidades para manter a escrita. Ao mesmo tempo, segue com o futuro incerto no clube, embora seja o técnico mais vitorioso da história alviverde, com dez taças.

Abel Ferreira já afirmou não precisar de um "papel assinado" para reforçar seu vínculo com o clube, embora seu contrato se encerre em poucos meses. Em entrevista, Leila Pereira demonstrou confiança ao afirmar que enviou ao treinador uma proposta de renovação até o fim de 2027, quando termina seu segundo mandato como presidente do Palmeiras.

continua após a publicidade

- Não preciso assinar contrato, a Leila sabe o que eu quero. Eu fiquei muito magoado com aquilo que ouvi de uma parte da torcida, não estava à espera. Por isso, digo a Leila: não vale assinar, porque não vou continuar se não houver condições de continuar - disse Abel.

- Quando o jogo contra o Cruzeiro acabou, fui para casa e rezei. Só que Deus me disse: "vai fazer a sua parte porque não adianta rezar. Os do outro lado também rezam - completou.

continua após a publicidade

Abel Ferreira comemora classificação do Palmeiras à final da Libertadores (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

2 Copas Libertadores (2020 e 2021);

2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);

1 Copa do Brasil (2020);

1 Recopa Sul-Americana (2022);

1 Supercopa do Brasil (2023);

3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).

Neymar pelo caminho

Em reta final de recuperação após nova lesão em seu retorno ao Santos, Neymar começou trabalho com bola e pode ser novidade em, pelo menos, um dos confrontos contra o Palmeiras nesta fase final do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 deve desfalcar o time no Allianz Parque, mas pode ficar à disposição da comissão técnica para o jogo de volta, na Vila Belmiro. Em posições opostas na tabela, a equipe de Abel Ferreira luta pelo 13º título brasileiro, enquanto o Santos corre para se distanciar da zona de rebaixamento.

Calendário do Palmeiras

Juventude x Palmeiras - Brasileirão (02/11) - Alfreco Jaconi Palmeiras x Santos - Brasileirão (06/11) - Allianz Parque Mirassol x Palmeiras - Brasileirão (09/11) - Maião Santos x Palmeiras - Brasileirão (15/11) - Vila Belmiro Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão (19/11) - Arena MRV Palmeiras x Fluminense - Brasileirão (23/11) - Allianz Parque Palmeiras x Fluminense - Libertadores (29/11) - Lima, no Peru Grêmio x Palmeiras - Brasileirão (30/11) - Arena do Grêmio Palmeiras x Vitória - Brasileirão (03/12) - Allianz Parque Ceará x Palmeiras - Brasileirão (07/12) - Arena Castelão

Abel Ferreira tem Palmeiras praticamente completo

O Palmeiras tem apenas três desfalques confirmados nesta reta decisiva da temporada. Lucas Evangelista e Paulinho passaram por cirurgias após a disputa do Mundial de Clubes e só devem voltar aos gramados na próxima temporada. Já Weverton, com uma fissura na mão, segue em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance (NSP), mas tem retorno previsto ainda para este ano.

Fora o trio, Abel Ferreira não tem novos desfalques e conta com praticamente todo o elenco para a fase final da temporada. Restam nove partidas pelo Brasileirão, além do duelo contra o Flamengo, pela decisão da Libertadores.