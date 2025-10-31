Corrida por títulos e futuro de Abel: Palmeiras ganha força em reta decisiva do ano
Verdão goleia a LDU, garante vaga na decisão e precisa dividir atenções entre a corrida pelo Brasileirão e a Libertadores; contrato do treinador termina em dezembro
O Palmeiras reverteu desvantagem de três gols contra a LDU para alcançar sua sétima final de Libertadores, enquanto lidera o Campeonato Brasileiro com um ponto de vantagem. O adversário nas duas frentes na corrida por títulos é o mesmo, mas a equipe de Abel Ferreira só voltará a enfrentar o Flamengo na decisão do torneio continental.
+ Do fim da fila a herói improvável: Allan vive noite mágica e crava nome na história do Palmeiras
No comando da equipe desde o fim de 2020, o treinador nunca encerrou uma temporada sem títulos e tem duas oportunidades para manter a escrita. Ao mesmo tempo, segue com o futuro incerto no clube, embora seja o técnico mais vitorioso da história alviverde, com dez taças.
Abel Ferreira já afirmou não precisar de um "papel assinado" para reforçar seu vínculo com o clube, embora seu contrato se encerre em poucos meses. Em entrevista, Leila Pereira demonstrou confiança ao afirmar que enviou ao treinador uma proposta de renovação até o fim de 2027, quando termina seu segundo mandato como presidente do Palmeiras.
- Não preciso assinar contrato, a Leila sabe o que eu quero. Eu fiquei muito magoado com aquilo que ouvi de uma parte da torcida, não estava à espera. Por isso, digo a Leila: não vale assinar, porque não vou continuar se não houver condições de continuar - disse Abel.
- Quando o jogo contra o Cruzeiro acabou, fui para casa e rezei. Só que Deus me disse: "vai fazer a sua parte porque não adianta rezar. Os do outro lado também rezam - completou.
Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras
- 2 Copas Libertadores (2020 e 2021);
- 2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);
- 1 Copa do Brasil (2020);
- 1 Recopa Sul-Americana (2022);
- 1 Supercopa do Brasil (2023);
- 3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).
Neymar pelo caminho
Em reta final de recuperação após nova lesão em seu retorno ao Santos, Neymar começou trabalho com bola e pode ser novidade em, pelo menos, um dos confrontos contra o Palmeiras nesta fase final do Campeonato Brasileiro.
O camisa 10 deve desfalcar o time no Allianz Parque, mas pode ficar à disposição da comissão técnica para o jogo de volta, na Vila Belmiro. Em posições opostas na tabela, a equipe de Abel Ferreira luta pelo 13º título brasileiro, enquanto o Santos corre para se distanciar da zona de rebaixamento.
Calendário do Palmeiras
- Juventude x Palmeiras - Brasileirão (02/11) - Alfreco Jaconi
- Palmeiras x Santos - Brasileirão (06/11) - Allianz Parque
- Mirassol x Palmeiras - Brasileirão (09/11) - Maião
- Santos x Palmeiras - Brasileirão (15/11) - Vila Belmiro
- Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão (19/11) - Arena MRV
- Palmeiras x Fluminense - Brasileirão (23/11) - Allianz Parque
- Palmeiras x Fluminense - Libertadores (29/11) - Lima, no Peru
- Grêmio x Palmeiras - Brasileirão (30/11) - Arena do Grêmio
- Palmeiras x Vitória - Brasileirão (03/12) - Allianz Parque
- Ceará x Palmeiras - Brasileirão (07/12) - Arena Castelão
Abel Ferreira tem Palmeiras praticamente completo
O Palmeiras tem apenas três desfalques confirmados nesta reta decisiva da temporada. Lucas Evangelista e Paulinho passaram por cirurgias após a disputa do Mundial de Clubes e só devem voltar aos gramados na próxima temporada. Já Weverton, com uma fissura na mão, segue em tratamento no Núcleo de Saúde e Performance (NSP), mas tem retorno previsto ainda para este ano.
Fora o trio, Abel Ferreira não tem novos desfalques e conta com praticamente todo o elenco para a fase final da temporada. Restam nove partidas pelo Brasileirão, além do duelo contra o Flamengo, pela decisão da Libertadores.
