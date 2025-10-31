Palmeiras x Flamengo: final da Libertadores envolve premiação milionária
Clássico brasileiro define campeão continental e pode render alto faturamento aos clubes
Palmeiras e Flamengo estão classificados para a decisão da Conmebol Libertadores. Com campanhas históricas, os clubes, além da chance de se tornarem o primeiro brasileiro tetracampeão da competição, ainda disputam uma premiação milionária.
Apenas pela classificação à grande final, as equipes já garantiram, no mínimo, US$ 7 milhões (cerca de R$ 39,7 milhões), valor destinado ao vice-campeão. O montante, porém, pode chegar a quase quatro vezes mais.
O campeão da edição receberá US$ 24 milhões (aproximadamente R$ 136 milhões). A temporada de 2025 é considerada histórica para o futebol sul-americano, já que a Libertadores deste ano integra um ciclo de investimento recorde da Conmebol em suas competições. Somando todos os torneios, incluindo a Copa Sul-Americana, a entidade distribuirá US$ 302 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão) em premiações.
Premiação da Libertadores 2025 por fase
- Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão
- Semifinal: US$ 2,3 milhões
- Vice-campeão: US$ 7 milhões
- Campeão: US$ 24 milhões
Lucros até o momento
Com a vaga entre os quatro melhores, a dupla brasileira soma US$ 8,25 milhões em premiação fixa, com diferença nos valores extras pelas vitórias na fase de grupos.
A Conmebol pagou US$ 3 milhões fixos e US$ 330 mil por triunfo na primeira fase. O Palmeiras venceu seis partidas e acumulou US$ 1,98 milhão em bônus. Já o Flamengo somou três vitórias, o que rendeu US$ 990 mil.
Assim, o Palmeiras já acumulou US$ 10,23 milhões em premiações na competição, enquanto o Flamengo recebeu US$ 9,24 milhões. Os valores ainda não incluem as cotas destinadas ao campeão e ao vice-campeão.
Os valores são apresentados em dólares para evitar distorções causadas pela variação cambial ao longo da disputa.
