Palmeiras ou Flamengo? Guffo analisa favorito na final da Libertadores

Palmeiras e Flamengo decidem quem será o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O Alviverde conquistou a vaga na final após remontada épica sobre a LDU, com goleada por 4 a 0 no Allianz Parque após derrota por 3 a 0 no Equador. Já o Rubro-Negro, mesmo com um a menos, suportou a pressão no El Cilindro e segurou o empate com o Racing na Argentina, garantindo a classificação pela vitória por 1 a 0 no Maracanã.

O colunista do Lance! Gustavo Fogaça, o Guffo, analisou o cenário da decisão continental. O especialista exaltou a virada palestrina e o mental da equipe de Abel Ferreira, mas afirmou que, por se tratar de um jogo único, não enxerga um favorito para o título.

— Que final espetacular que devem fazer Flamengo e Palmeiras na Libertadores! Essa remontada do Palmeiras não foi tão surpreendente, porque, se havia um time que joga com um mental, que tem esse mental forte estabelecido, é o Palmeiras do Abel Ferreira. Se a final da Libertadores fosse tipo um play-off, como é na NBA, onde seriam quatro, cinco jogos, eu diria que o Palmeiras é favorito — disse Guffo.

O comentarista destacou, no entanto, que o Flamengo também reúne características que o tornam um adversário à altura na disputa. Ele elogia a "magia diferente" do time comandado por Filipe Luís e enaltece mais uma final entre brasileiros.

— Como é um jogo só, não há favoritos, porque o Flamengo do Filipe Luís tem uma magia diferente, tem uma vontade de ser protagonista, sabe trabalhar a bola muito bem. Contra esse time experiente, calejado, forte que é o Palmeiras… que jogão teremos na final da Libertadores. Com certeza vai valer muito a pena assistir, torcer e pensar que o Brasil é o dono da América do Sul mais uma vez — completou o colunista.

