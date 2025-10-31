Belém e Brasília ainda sonham em sediar a final da Libertadores

Anunciada ainda em agosto como sede da decisão da Libertadores, Lima, no Peru, vive sob estado de emergência, mas está confirmada pela Conmebol para sediar o confronto entre Flamengo e Palmeiras, em 29 de novembro. Apesar disso, as cidades de Belém e Brasília mantêm a esperança de trazer a final da Libertadores para o Brasil.

continua após a publicidade

➡️Sede da final da Libertadores, Lima enfrenta onda de violência

Na quinta-feira (30), logo após a classificação heróica do Palmeiras sobre a LDU, o presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a CBF está à disposição para ajudar às cidades caso os finalistas se manifestem de forma favorável à mudança. A declaração de Xaud foi uma sinalização institucional, mas todos sabem que trocar a sede da final a menos de um mês é improvável. Além disso, nesta sexta a Conmebol iniciou a venda de ingressos para a final da Libertadores em Lima.

Ainda assim, o sonho de trazer a final para o País persiste. Ao Lance!, o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse que Belém está preparada e que a realização da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) nas próximas semanas é um motivo adicional para levar a decisão para a capital paraense.

continua após a publicidade

— Mandamos ofício à Conmebol e à CBF. O nosso argumento é a COP30. A Conmebol tem que ter essa sensibilidade de fazer uma homenagem à COP30, que não é de Belém, é do Brasil — disse Gluck Paul, que também é um dos vice-presidentes da CBF.

— Seria uma ação sustentável da Conmebol, e seria da Amazônia para a Amazônia. Sairia da Amazônia peruana para a Amazônia brasileira. A COP-30 encerra dia 21, seria extraordinário a Conmebol fazer isso, um gol de placa. Estamos trabalhando pra isso.

continua após a publicidade

No ofício encaminhado à CBF e à entidade sul-americana, Gluck Paul cita a melhoria na infraestrutura da cidade por causa da convenção sobre o clima, com a inauguração de novos hotéis e atrações em Belém. O dirigente também ressalta a realização de jogos de grande repercussão no Mangueirão.

"Some-se a isso o recente histórico de grandes eventos esportivos como, por exemplo, Brasil x Bolívia, em 08/09/2023, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026 e Botafogo x Flamengo, em 02/02/2025, válido pela Supercopa Rei 2025, ambos com lotação máxima e com mais de 12 milhões de reais em faturamento, demostram a capacidade de Belém para receber o mais importante evento de clubes do calendário sul-americano", diz o documento.

Não é só Belém; Brasília também quer sediar a final da Libertadores

Na semana passada, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) também encaminhou ofício à Conmebol oferecendo a cidade para sediar a decisão.

"[O Mané Garrincha é] o segundo maior estádio do Brasil, com capacidade de 72.851 espectadores, dispondo, portanto, de porte para sediar esse importante evento esportivo", argumentou Ibaneis Rocha no ofício encaminhado à Conmebol.

No documento, o governador do Distrito Federal lembra que o estádio de Brasília foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, além de ter recebido partidas dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 e das Eliminatórias.

"Em razão desses e outros atributos, estou seguro de que a realização do jogo da final da Conmebol Libertadores, no próximo dia 29 de novembro, em Brasília, será mais uma exitosa parceria em prol do futebol mundial", diz o texto.