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Pressionado? Árbitro de EUA x Bélgica já apitou outros dois jogos na Copa

Jordaniano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh apita a partida em Seattle

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 20:54
Atualizado há 3 minutos
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Árbitro jordaniano Adham Makhadmeh gesticula na partida entre EUA e Bélgica
Árbitro jordaniano Adham Makhadmeh gesticula na partida entre EUA e Bélgica (Foto: David Ramos/ via AFP)

Quando entrar em campo nesta segunda-feira, provavelmente o jordaniano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh estará sob pressão. Afinal, o árbitro das oitavas de final da Copa do Mundo, entre os EUA x Bélgica, em Seattle, tende a ser um dos protagonistas, após o presidente Donald Trump pedir a anulação da suspensão do artilheiro Folarin Balogun.

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    Expulso na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, o atacante nascido em Nova York deveria cumprir suspensão automática nesta segunda-feira. A Fifa, no entanto, suspendeu a punição por um período probatório de um ano, liberando o jogador.

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    Reportagens dos jornais New York Times e Reuters revelaram que a decisão foi tomada após uma ligação do presidente americano, Donald Trump, para Gianni Infantino. O próprio Trump celebrou a reviravolta em suas redes sociais, agradecendo à entidade por "reverter uma grande injustiça".

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    • Abaixo, o presidente Trump revelou que pediu à Fifa a anulação do cartão vermelho para o artilheiro Balogun:

    Árbitro trabalhou em goleada belga

    Será a segunda vez que o jordaniano, de 39 anos, apita uma partida dos belgas nessa edição do Mundial. Na primeira, a seleção goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, na fase de grupos, em Vancouver, no Canadá.

    O árbitro também apitou a vitória da Inglaterra sobre RD Congo (2 a 1), na segunda fase, e no empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde, na estreia.

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    Torcedores americanos exibem foto do atacante Balogun antes de duelo contra a Bélgica (Foto: Jason Redmond / AFP)

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