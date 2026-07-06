Pressionado? Árbitro de EUA x Bélgica já apitou outros dois jogos na Copa
Jordaniano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh apita a partida em Seattle
Quando entrar em campo nesta segunda-feira, provavelmente o jordaniano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh estará sob pressão. Afinal, o árbitro das oitavas de final da Copa do Mundo, entre os EUA x Bélgica, em Seattle, tende a ser um dos protagonistas, após o presidente Donald Trump pedir a anulação da suspensão do artilheiro Folarin Balogun.
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Expulso na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, o atacante nascido em Nova York deveria cumprir suspensão automática nesta segunda-feira. A Fifa, no entanto, suspendeu a punição por um período probatório de um ano, liberando o jogador.
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Reportagens dos jornais New York Times e Reuters revelaram que a decisão foi tomada após uma ligação do presidente americano, Donald Trump, para Gianni Infantino. O próprio Trump celebrou a reviravolta em suas redes sociais, agradecendo à entidade por "reverter uma grande injustiça".
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Abaixo, o presidente Trump revelou que pediu à Fifa a anulação do cartão vermelho para o artilheiro Balogun:
Trump llamó a Infantino para que le retiraran la sanción a Balogun.— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 6, 2026
"Vi la jugada. No era ni falta y ese árbitro es sospechoso. Tomó una decisión inexplicable. Balogun es nuestro mejor jugador y le enseñó la roja. Por eso pedí la revisión de la FIFA".pic.twitter.com/iU5IwiB0S9
Árbitro trabalhou em goleada belga
Será a segunda vez que o jordaniano, de 39 anos, apita uma partida dos belgas nessa edição do Mundial. Na primeira, a seleção goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, na fase de grupos, em Vancouver, no Canadá.
O árbitro também apitou a vitória da Inglaterra sobre RD Congo (2 a 1), na segunda fase, e no empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde, na estreia.
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