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Fifa sai em defesa de Claus após acusação de Donald Trump durante a Copa

Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Arbitragem da Fifa, reafirma confiança no árbitro brasileiro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/07/2026 21:28
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Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo
O árbitro brasileiro Raphael Claus (Foto: Francois Nel / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

A Fifa divulgou uma nota na noite desta segunda-feira (6) e saiu em defesa do árbitro Raphael Claus, envolvido na polêmica da punição aplicada ao atacante Folarin Balogun nesta Copa do Mundo. A entidade máxima que dirige o futebol afirmou que o brasileiro é "um dos principais árbitros profissionais do mundo" e disse manter "total confiança" em seu trabalho.

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    — A Fifa reconhece Raphael Claus como um dos principais árbitros profissionais do mundo e um membro valioso da equipe. Ao longo de sua carreira, ele demonstrou consistentemente os mais altos padrões de profissionalismo e integridade — afirmou Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da Fifa.

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    — Raphael Claus está arbitrando sua segunda Copa do Mundo da Fifa, depois de atuar no Catar, em 2022. É um árbitro experiente e altamente respeitado, e mantemos total confiança nele como um oficial de arbitragem de confiança — completou a nota.

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    • O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que entrou em contato com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da expulsão de Folarin Balogun durante o Mundial. Além de admitir a conversa com o dirigente da entidade, Trump fez duras críticas ao árbitro brasileiro Raphael Claus, que aplicou o cartão vermelho ao atacante norte-americano na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina.

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    Durante conversa com jornalistas, Trump afirmou que não pressionou a Fifa, mas solicitou que o lance fosse reavaliado. Segundo o presidente norte-americano, a jogada de Balogun não justificava expulsão e a punição automática para o jogo seguinte era injusta.

    Ao comentar o lance, Trump criticou o árbitro brasileiro Raphael Claus. O presidente afirmou que o juiz era "um pouco suspeito" e chegou a dizer que as pessoas deveriam "olhar o histórico" do brasileiro, sugerindo que sua atuação merecia atenção mais detalhada.

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    Fifa anulou suspensão de Balogun

    Horas antes do confronto entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas de final, a Fifa anunciou que suspenderia os efeitos da punição aplicada a Balogun, permitindo que o atacante entrasse em campo. A entidade utilizou previsão do Código Disciplinar para colocar a sanção em período probatório de um ano, sem retirar o cartão vermelho da ficha do jogador.

    Decisão de Raphael Claus é contestada e comparada por torcedores (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)
    (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)


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