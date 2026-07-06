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Diogo Costa se emociona após eliminação: 'Seria para Diogo Jota'

Goleiro falou sobre Diogo Jota após a eliminação

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/07/2026 19:29
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diogo costa goleiro da seleção portuguesa
Goleiro da seleção portuguesa falou sobre Jota (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Diogo Costa foi um dos principais destaques de Portugal na derrota por 1 a 0 para a Espanha, mas deixou o gramado frustrado com a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar da grande atuação, o goleiro afirmou que trocaria o desempenho individual pela classificação e lamentou a falta de sorte da seleção portuguesa.

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    • O goleiro também revelou que um dos grandes objetivos do grupo era conquistar o Mundial em homenagem a Diogo Jota e ao irmão, André Silva, e admitiu que esse foi um dos motivos que tornou a eliminação ainda mais dolorosa.

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    - Sempre acreditei que poderia ajudar mais uma vez. Acho que faltou uma pontinha de sorte. Tivemos uma bola na trave, outras oportunidades muito perto do gol. Em jogos assim, a sorte também faz diferença. A atitude da equipe foi muito boa, demos o nosso melhor física e mentalmente, mas faltou esse detalhe - disse.

    - O mais importante era ganhar. Eu trocava a minha atuação por uma vitória sem pensar duas vezes. Queríamos muito dedicar esta Copa a duas pessoas muito especiais para nós. Não conseguimos e isso torna tudo ainda mais triste. Dói - completou.

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    Diogo Costa contra a Espanha
    Diogo Costa falou sobre a derrota (Foto: Thomas COEX / AFP)
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    • Como foi a eliminação de Portugal?

    No aguardado confronto entre Portugal e Espanha pelas oitavas da Copa do Mundo, os espanhóis levaram a melhor e avançaram às quartas com a vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), em um jogo decidido nos acréscimos, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. O lance do gol saiu dos pés de Mikel Merino, que marcou o gol da classificação espanhola já nos acréscimos.

    Cristiano Ronaldo pouco apareceu, teve atuação discreta e se despede da competição em sua última participação em Copas do Mundo. A Espanha, por sua vez, espera o resultado de Bélgica e Estados Unidos para saber quem será seu adversário nas quartas. O jogo será nesta sexta-feira.

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