Rodri celebra classificação, mas faz cobrança após vitória da Espanha na Copa Capitão da seleção espanhola concedeu entrevista na saída do gramado

Capitão da seleção espanhola, o meia Rodri celebrou a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, mas fez uma cobrança aos companheiros após a vitória por 1 a 0 sobre Portugal, nesta segunda-feira (6), em Dallas. O principal pedido foi por evolução.

— Temos margem para melhorar. Vamos descansar, é importante. A equipe deu tudo e ficamos contentes — disse o jogador.

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De acordo com Rodri, foi uma partida de muito estudo e paciência de ambas as partes, com a Espanha pressionando, mas deixando espaços para a transição portuguesa.

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— Sabíamos que era um jogo que precisava amadurecer, um time que defende bem. O contra-ataque poderia causar dano. Eles tinham jogadores de altíssima qualidade. Não é fácil sair nestes minutos, marcar é muito bom — destacou o capitão da Espanha.

— Dois times muito parecidos, querem ter a bola, personalidade. Pelos pequenos detalhes foi esta ação todo o jogo. Veio o gol e é aprendizado para os próximos jogos, temos que melhorar — completou.

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Espanha voltará a campo na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). A "La Roja" aguarda pelo adversário, que sairá do confronto entre Bélgica e Estados Unidos.

Rodri, capitão da Espanha (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

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Espanha aproveitou chance

Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.