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Roberto Martínez deixa o cargo na seleção portuguesa após eliminação

Técnico se despediu depois derrota para a Espanha na Copa do Mundo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
06/07/2026 19:11
Atualizado há 2 minutos
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Roberto Martínez reage durante empate entre Portugal e Uzbequistão, pela Copa do Mundo
Martínez assumiu a equipe em 2023 e teve como grande momento a conquista da Liga das Nações em 2025 (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Roberto Martínez deixou o cargo de técnico na seleção portuguesa após eliminação contra a Espanha. Martínez tinha contrato até o final desta Copa do Mundo e já tinha deixado em aberto o seu futuro.

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    • Desde o início de 2023 no comando de Portugal, Roberto Martínez assumiu a vaga de Fernando Santos, demitido após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O espanhol firmou contrato até o fim do Mundial de 2026. O técnico confirmou que o jogo contra Portugal foi seu último pela seleção.

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    — É certo, é meu último jogo com a seleção de Portugal. Agradeço ao povo português, foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever. A força, a energia que tivemos de todos. Foi incrível. Levo comigo uma memória para toda a vida — disse Martínez.

    À frente da seleção portuguesa, Martínez conquistou o título da Liga das Nações da Uefa em junho do ano passado, vencendo a Espanha na final por 5 a 3 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Ele relembrou os bons números no comando da equipe:

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    — Levo comigo uma trajetória marcada pela consistência: o número de gols, o número de pontos conquistados e o trabalho desenvolvido na seleção, onde o tempo para treinar é sempre limitado. Conseguimos implementar nossa ideia de jogo, fazer a equipe evoluir e dar oportunidade para muitos jogadores representarem Portugal. Isso é muito importante — completou.

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    • Antes de assumir a seleção portuguesa, o espanhol comandou a Bélgica entre 2016 e 2022. À frente da chamada "geração de ouro" belga, levou a equipe à semifinal da Copa do Mundo de 2018, eliminando o Brasil nas quartas de final, e chegou a ocupar a liderança do ranking da Fifa. A campanha terminou de forma frustrante no Mundial de 2022, com eliminação ainda na fase de grupos, resultado que culminou em sua saída do cargo. Agora, cai nas oitavas pela seleção portuguesa e deixa o cargo aberto.

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    Martínez na beira do gramado
    Martínez deixou seu cargo na seleção portuguesa (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Confira a despedida de Martínez na íntegra

    Foi o meu último jogo ao serviço da Seleção de Portugal. Quero deixar duas notas. A primeira é uma palavra de agradecimento ao povo português. Foi um período absolutamente incrível e um orgulho que é difícil descrever. A força, o apoio e a energia que recebemos dos adeptos e de todo o povo português foram extraordinários. Levo comigo essa memória para o resto da vida.

    A segunda é um agradecimento aos jogadores. Foi um privilégio trabalhar com um grupo de enorme talento, mas, acima de tudo, com um compromisso excecional em ser uma verdadeira equipa. Numa seleção é natural haver grandes jogadores, porque estão reunidos os melhores do país. O mais difícil é construir uma equipa, e isso foi conseguido graças à atitude, ao espírito de sacrifício e ao compromisso de todos.

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    Foram 45 jogos, com os melhores números da história da Seleção de Portugal em vários indicadores, como o número de golos e de pontos conquistados. Esses resultados são mérito dos jogadores e refletem tudo aquilo que fizeram.

    Levo também comigo as memórias da conquista da Liga das Nações, dos recordes alcançados e de tantos momentos especiais. Quero ainda agradecer à Federação por nos ter proporcionado todas as condições para trabalhar, à equipa técnica, que desde o primeiro dia demonstrou um profissionalismo exemplar, e a toda a estrutura de apoio da Federação, que fez sempre tudo para ajudar os nossos jogadores.

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    Saio com uma enorme gratidão e com memórias inesquecíveis. Acima de tudo, obrigado ao povo português.

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