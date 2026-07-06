Ferran Torres minimiza queda do Brasil e avisa: 'Nosso maior rival' Atacante deu o passe para o gol da classificação espanhola nos acréscimos

O atacante Ferran Torres foi um dos grandes nomes da classificação da Espanha para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Barcelona saiu do banco de reservas e deu a assistência precisa para Mikel Merino marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre Portugal, já nos acréscimos do segundo tempo.

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Atacante espanhol celebra classificação e projeta mata-mata sem o Brasil na disputa (Foto: Lars Baron / Getty Images via AFP)

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Ainda na beira do gramado após o apito final, o atleta espanhol conversou com a CazéTV e comentou sobre o seu papel decisivo no clássico europeu. Ao ser questionado se tinha o pressentimento de que seria importante no jogo — lembrando uma fala recente de Cristiano Ronaldo na partida contra a Croácia —, o atacante destacou sua preparação mental.

— Eu sempre penso na minha cabeça que posso ser decisivo. Às vezes acontece, às vezes não. No fim, eu sempre me preparo para ser importante e hoje fui importante — declarou Ferran Torres.

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O camisa 11 também foi perguntado sobre o cenário atual da Copa do Mundo, que já não conta com seleções tradicionais como Brasil, Alemanha e Holanda na disputa, abrindo caminho para confrontos de peso nas fases seguintes. Ferran minimizou a ausência dos concorrentes históricos e afirmou que o foco do elenco comandado por Luis de la Fuente está totalmente voltado para o próprio desempenho.

— Acho que no fim são grandes adversários que caíram fora, mas a gente tem que se concentrar em nós mesmos. Acho que nós somos o nosso maior rival. Sabemos que, se estivermos no nosso melhor, somos imparáveis. Agora temos que descansar e ver quem nós vamos enfrentar — concluiu o jogador.

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A Espanha agora aguarda a definição do confronto entre Bélgica e Estados Unidos para conhecer seu próximo adversário na fase de quartas de final do torneio.

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