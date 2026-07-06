Ferran Torres minimiza queda do Brasil e avisa: 'Nosso maior rival'
Atacante deu o passe para o gol da classificação espanhola nos acréscimos
O atacante Ferran Torres foi um dos grandes nomes da classificação da Espanha para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O jogador do Barcelona saiu do banco de reservas e deu a assistência precisa para Mikel Merino marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre Portugal, já nos acréscimos do segundo tempo.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
➡️ Espanha elimina Portugal e encerra capítulo de Cristiano Ronaldo em Copas
Ainda na beira do gramado após o apito final, o atleta espanhol conversou com a CazéTV e comentou sobre o seu papel decisivo no clássico europeu. Ao ser questionado se tinha o pressentimento de que seria importante no jogo — lembrando uma fala recente de Cristiano Ronaldo na partida contra a Croácia —, o atacante destacou sua preparação mental.
— Eu sempre penso na minha cabeça que posso ser decisivo. Às vezes acontece, às vezes não. No fim, eu sempre me preparo para ser importante e hoje fui importante — declarou Ferran Torres.
O camisa 11 também foi perguntado sobre o cenário atual da Copa do Mundo, que já não conta com seleções tradicionais como Brasil, Alemanha e Holanda na disputa, abrindo caminho para confrontos de peso nas fases seguintes. Ferran minimizou a ausência dos concorrentes históricos e afirmou que o foco do elenco comandado por Luis de la Fuente está totalmente voltado para o próprio desempenho.
— Acho que no fim são grandes adversários que caíram fora, mas a gente tem que se concentrar em nós mesmos. Acho que nós somos o nosso maior rival. Sabemos que, se estivermos no nosso melhor, somos imparáveis. Agora temos que descansar e ver quem nós vamos enfrentar — concluiu o jogador.
A Espanha agora aguarda a definição do confronto entre Bélgica e Estados Unidos para conhecer seu próximo adversário na fase de quartas de final do torneio.
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo vai se aposentar? Veja próximos passos da carreira do craqueHá 31 minutos
Fora de Campo
Messi vira assunto após eliminação de Portugal na Copa: 'Não é'Há 31 minutos
Copa do Mundo 2026
Quem a Espanha pega nas quartas de final da Copa do Mundo?Há 36 minutos
Copa do Mundo 2026
Espanha quebra recordes na Copa do Mundo em vitória sobre PortugalHá 39 minutos
Copa do Mundo 2026
Técnico de Portugal dá declaração polêmica após eliminação: 'Melhor jogo'Há 40 minutos
Fora de Campo
Irmã de Cristiano Ronaldo se manifesta após eliminação de Portugal: 'Nunca'Há 40 minutos
Mais LANCE!