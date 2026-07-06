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No adeus à Copa, Cristiano Ronaldo iguala recorde negativo

Aos 41 anos, maior ídolo do futebol de Portugal se despediu dos Mundiais

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 19:26
Atualizado há 3 minutos
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Cristiano Ronaldo aplaude a torcida no adeus às Copas
Cristiano Ronaldo aplaude a torcida no adeus às Copas (Foto: Thomas COEX / AFP)

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo se despediu, nesta segunda-feira, em sua sexta participação, das Copas do Mundo. O adeus veio com a derrota por 1 a 0 para a Espanha, nas oitavas de final. Foi o oitavo revés do astro português em Mundiais, igualando o recorde do mexicano Antonio Carbajal e do sul-coreano Hong Myung-bo.

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    • Além das oito derrotas, Cristiano Ronaldo conquistou 11 vitórias e 8 empates em 27 jogos de Copas do Mundo, marcando 11 gols (três deles nessa edição).

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    O maior nome da história do futebol português estreou em Copas há 20 anos, na Alemanha, com sua melhor campanha: a semifinal, com derrota para a França. Quatro anos depois, na África do Sul, a algoz foi a mesma dessa segunda-feira, a Espanha, também nas oitavas de final.

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    • Cristiano Ronaldo foi às quartas no Catar

    Na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, a eliminação de Portugal veio na fase de grupos. Quatro anos depois, na Rússia, a seleção foi eliminada pelo Uruguai, nas oitavas de final. Já no Catar, há quatro anos, CR7 e companhia foram um pouco mais longe, parando nas quartas, diante do Marrocos.

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