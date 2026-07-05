Goleiro da Noruega diz que pênalti defendido deu confiança
Orjan Nyland fez ótimas defesas contra o Brasil
Se, no ataque, Haaland foi letal, como de costume, marcando pela 14ª partida seguida pela seleção, e fez os gols nos 2 a 1 sobre o Brasil, neste domingo, o camisa 1 da Noruega foi um paredão. Com ótimas defesas, a principal delas no pênalti cobrado por Bruno Guimarães, ainda no primeiro tempo, Orjan Nyland fez a diferença. E, após a partida, disse que a cobrança desperdiçada pelo camisa 8 da Seleção Brasileira, como não poderia deixar de ser, lhe deu confiança.
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- Defender um pênalti tão cedo no jogo te dá o sentimento de que você não vai ser derrotado tão facilmente. Foi um grande momento para mim no jogo, mas também para todo o time, nos deu confiança - disse o camisa 1 da Noruega, que deixou o Sevilla, da Espanha, e está sem clube.
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O pênalti sofrido por Matheus Cunha precisou da revisão do VAR para ser marcado. Vini Jr. chegou a pegar a bola para a cobrança, mas passou para o camisa 8 do Brasil, que foi o líder em assistências da Seleção Brasileira no Mundial: quatro.
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Noruega aguarda México ou Inglaterra
Depois do pênalti, Nyland fez ótimas defesas em lances como um chute de Vini Jr., ainda no primeiro tempo, com o joelho direito, outro de Rayan, após desvio na zaga, na etapa final. O camisa 1 também protagonizou uma saída de gol providencial, cara a cara com Endrick, que recebera um ótimo passe de Vini Jr. Já nos acréscimos, o paredão norueguês se esticou todo para evitar um gol contra, e a bola ainda bateu na trave.
Nas quartas de final, a Noruega enfrenta México ou Inglaterra.
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