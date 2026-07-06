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CBF defende Raphael Claus após críticas de Trump: "Conduta ética"

Entidade brasileira rebateu declarações do presidente dos Estados Unidos, que colocou em dúvida a atuação do árbitro após a expulsão de Folarin Balogun na Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
06/07/2026 14:54
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Raphael Claus durante confronto entre Estados Unidos e Bósnia Herzegovina na Copa do Mundo
Raphael recebeu apoio da CBF após críticas de Trump. (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)
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CBF defende árbitro Raphael Claus após críticas de Donald Trump.
Trump questionou integridade de Claus após expulsão de Balogun na Copa do Mundo de 2026.
CBF informou que análise técnica confirmou decisão de Claus correta e rechaçou suspeitas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira (6) em defesa do árbitro Raphael Claus, alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela expulsão do atacante Folarin Balogun durante a Copa do Mundo de 2026. A entidade classificou o profissional como um dos principais árbitros em atividade e rechaçou questionamentos sobre sua integridade.

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    As declarações de Trump ocorreram após a Fifa decidir suspender a punição automática aplicada a Balogun, permitindo que o atacante norte-americano disputasse as oitavas de final contra a Bélgica. Ao comentar o caso, o presidente dos Estados Unidos afirmou que Raphael Claus era "um pouco suspeito" e sugeriu que o histórico do árbitro deveria ser analisado.

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    CBF exalta trajetória de Raphael Claus

    Na nota, a CBF ressaltou que Raphael Claus integra o quadro de árbitros da Fifa e possui uma carreira construída com avaliações técnicas positivas e atuações de destaque em competições nacionais e internacionais.

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    Raphael Claus recebeu apoio da CBF após expulsão polêmica de Balogun. (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)

    Segundo a entidade, "não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou sustente qualquer tipo de suspeita". A CBF ainda afirmou que Raphael Claus é reconhecido pela "excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol", além de reafirmar compromisso com a defesa de seus profissionais.

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    Expulsão de Balogun gerou repercussão mundial

    A polêmica começou na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, quando Raphael Claus expulsou Balogun após revisão do lance no VAR. O atacante acertou o tornozelo de um adversário com a trava da chuteira, e o árbitro alterou a decisão inicial de cartão amarelo para vermelho direto.

    Dias depois, a própria Comissão de Arbitragem da Fifa avaliou que a decisão tomada por Claus em campo foi correta e esteve de acordo com as diretrizes da entidade para lances com uso de força excessiva.

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    Apesar disso, a Comissão Disciplinar da Fifa suspendeu os efeitos da punição automática, permitindo que Balogun atuasse normalmente nas oitavas de final. A decisão provocou críticas da Uefa, da Federação Belga e de dirigentes ligados ao futebol internacional.

    Claus segue respaldado pela Fifa e pela CBF

    Mesmo após a repercussão internacional e as críticas feitas por Donald Trump, Raphael Claus continua respaldado tanto pela Fifa quanto pela Confederação Brasileira de Futebol.

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    A manifestação oficial da CBF busca encerrar dúvidas sobre a atuação de Raphael Claus e reforça que sua carreira é sustentada por critérios técnicos e pela confiança das principais entidades do futebol mundial. Enquanto isso, o caso Balogun segue alimentando debates sobre os limites da interferência política e das decisões disciplinares durante a Copa do Mundo de 2026.

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