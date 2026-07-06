CBF defende Raphael Claus após críticas de Trump: "Conduta ética"
Entidade brasileira rebateu declarações do presidente dos Estados Unidos, que colocou em dúvida a atuação do árbitro após a expulsão de Folarin Balogun na Copa do Mundo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira (6) em defesa do árbitro Raphael Claus, alvo de críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela expulsão do atacante Folarin Balogun durante a Copa do Mundo de 2026. A entidade classificou o profissional como um dos principais árbitros em atividade e rechaçou questionamentos sobre sua integridade.
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As declarações de Trump ocorreram após a Fifa decidir suspender a punição automática aplicada a Balogun, permitindo que o atacante norte-americano disputasse as oitavas de final contra a Bélgica. Ao comentar o caso, o presidente dos Estados Unidos afirmou que Raphael Claus era "um pouco suspeito" e sugeriu que o histórico do árbitro deveria ser analisado.
CBF exalta trajetória de Raphael Claus
Na nota, a CBF ressaltou que Raphael Claus integra o quadro de árbitros da Fifa e possui uma carreira construída com avaliações técnicas positivas e atuações de destaque em competições nacionais e internacionais.
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Segundo a entidade, "não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou sustente qualquer tipo de suspeita". A CBF ainda afirmou que Raphael Claus é reconhecido pela "excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol", além de reafirmar compromisso com a defesa de seus profissionais.
Expulsão de Balogun gerou repercussão mundial
A polêmica começou na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina, quando Raphael Claus expulsou Balogun após revisão do lance no VAR. O atacante acertou o tornozelo de um adversário com a trava da chuteira, e o árbitro alterou a decisão inicial de cartão amarelo para vermelho direto.
Dias depois, a própria Comissão de Arbitragem da Fifa avaliou que a decisão tomada por Claus em campo foi correta e esteve de acordo com as diretrizes da entidade para lances com uso de força excessiva.
Apesar disso, a Comissão Disciplinar da Fifa suspendeu os efeitos da punição automática, permitindo que Balogun atuasse normalmente nas oitavas de final. A decisão provocou críticas da Uefa, da Federação Belga e de dirigentes ligados ao futebol internacional.
Claus segue respaldado pela Fifa e pela CBF
Mesmo após a repercussão internacional e as críticas feitas por Donald Trump, Raphael Claus continua respaldado tanto pela Fifa quanto pela Confederação Brasileira de Futebol.
A manifestação oficial da CBF busca encerrar dúvidas sobre a atuação de Raphael Claus e reforça que sua carreira é sustentada por critérios técnicos e pela confiança das principais entidades do futebol mundial. Enquanto isso, o caso Balogun segue alimentando debates sobre os limites da interferência política e das decisões disciplinares durante a Copa do Mundo de 2026.
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