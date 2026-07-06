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Espanha alcança maior invencibilidade da história durante a Copa do Mundo

Fúria eliminou Portugal com vitória por 1 a 0 no Texas, nos Estados Unidos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 20:42
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Lusi de la Fuente, técnico da Espanha, comemorando classificação
Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Espanha venceu Portugal por 1 a 0, com gol de Mikel Merino na reta final da partida, nesta segunda-feira (6), e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, a seleção espanhola manteve a invencibilidade e segue entre as principais candidatas ao título.

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    Com a classificação, a Espanha voltou às quartas de final e igualou a marca histórica de 35 partidas sem derrota. O recorde havia sido estabelecido pela equipe comandada inicialmente por Luis Aragonés e, posteriormente, por Vicente del Bosque, na geração do início do século.

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    A sequência invicta anterior foi registrada entre fevereiro de 2007 e junho de 2009. Nesse período, a Espanha conquistou a Eurocopa de 2008, dando início a uma geração vitoriosa que ainda levantaria a taça da Copa do Mundo de 2010 e da Eurocopa de 2012.

    A última derrota aconteceu no dia 22 de março de 2024, por 1 a 0, paraa Colômbia, em amistoso. Desde então, foram 26 vitórias e nove empates da "La Roja".

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    Espanha se classificou às quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/ AFP)

    Mantendo vivo o sonho do bicampeonato, a Espanha, que chegou ao Mundial como uma das favoritas ao título com uma geração encantadora e cheia de talentos, voltará a campo na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). A "La Roja" aguarda pelo adversário, que sairá do confronto entre Bélgica e Estados Unidos.

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