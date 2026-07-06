Cristiano Ronaldo vai se aposentar? Veja próximos passos da carreira do craque Entenda o que o craque deve fazer no futuro após queda na Copa

A eliminação de Portugal para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (6), em Arlington, pode ter marcado o fim da trajetória de Cristiano Ronaldo na competição. Aos 41 anos, o capitão português se despediu da competição após uma atuação discreta na derrota por 1 a 0, decidida nos acréscimos com um gol de Mikel Merino. Com o fim do sonho do título inédito, surge a dúvida sobre quando o craque deve se aposentar dos gramados.

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Cristiano Ronaldo já deu indícios que deve se aposentar 'em breve'

Cristiano Ronaldo após eliminação contra a Espanha na Copa (Imagem: Thomas COEX / AFP)

Cristiano Ronaldo já deu alguns indícios de que poderia se aposentar em breve. Em uma entrevista concedida à CNN em novembro de 2025, o craque esclareceu um pouco sobre seu futuro no futebol, estabelecendo um prazo mais exato para pendurar as chuteiras. Na ocasião, ele afirmou que "em breve" significava poucos anos.

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— O que eu quero dizer com 'em breve' é provavelmente daqui a um ou dois anos — revelou o atacante na época. Na mesma conversa, ele confirmou que o Mundial de 2026 seria, de fato, sua última participação no maior palco do futebol, alegando que já havia dado tudo pelo esporte ao longo de 25 anos de carreira profissional.

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Irmã de CR7 pode ter adiantado anúncio da aposentadoria do craque

A especulação sobre o fim do ciclo na seleção portuguesa foi intensificada na última semana por Katia Aveiro, irmã do jogador. Em entrevista ao jornal AS no dia 2 de julho, ela indicou que o Mundial de 2026 seria o último de CR7 pelo país.

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— Pelas informações que tenho, vocês podem se preparar para se despedir dele, então aproveitem bem. Não acho que ele vá se aposentar hoje, mas acho que esse momento está próximo. Acredito mesmo que esta seja sua última fase com a seleção, então aproveitem ao máximo, porque será difícil encontrar outro como ele — afirmou Katia.

Apesar da fala da irmã, Cristiano Ronaldo tem adotado uma postura cautelosa sobre o tema. Logo após a classificação para as oitavas, ele evitou confirmar se a eliminação marcaria o fim de sua jornada internacional.

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— Tudo será feito com calma. Vou decidir depois da Copa do Mundo — declarou o camisa 7.

Cristiano Ronaldo renovou o contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até junho de 2027. Isso indica que, embora a despedida da seleção de Portugal foi provavelmente definida após a queda para os espanhóis, o astro deverá seguir atuando por clubes por pelo menos mais uma temporada, cumprindo a promessa de jogar até os 42 ou 43 anos e buscando o milésimo gol da carreira.

Com 11 gols marcados em 27 partidas ao longo de seis Copas do Mundo, um recorde histórico, Cristiano encerra seu capítulo em Mundiais.

Cristiano Ronaldo após eliminação contra a Espanha na Copa (Imagem: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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