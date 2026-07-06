Princesa da Noruega parabenizou Haaland após vitória sobre o Brasil
Príncipe Sverre Magnus também prestigiou o camisa 9 do país no vestário
Não foi só a Seleção Brasileira que se rendeu a Erling Haaland. Após os 2 a 1 sobre o time dirigido por Carlo Ancelotti, o herói da classificação norueguesa foi parabenizado, ainda no vestiário, pela princesa do país, Ingrid Alexandra e pelo irmão, príncipe Sverre Magnus.
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No encontro, os dois representantes da realeza da Noruega no Estádio Nova York/Nova Jersey abraçaram o camisa 9 e maior goleador da história da seleção do país, agora com 62 gols em 54 jogos, aos 25 anos.
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O vídeo abaixo mostra o encontro de Alexandra e Magnus com Haaland após os 2 a 1 sobre o Brasil.
🇳🇴 | La Princesa Ingrid Alexandra, quien será Reina de Noruega en el futuro, se reunió con la selección de su país tras el triunfo contra Brasil. pic.twitter.com/lXSrGnRa3t— Abril, The Duchess (@AbriltheDuchess) July 5, 2026
Foi o 14º jogo oficial consecutivo pela Noruega que o centroavante que atua no Manchester City balança as redes adversárias. Não por acaso, o camisa 9 do país chegou à liderança da artilharia da Copa, com sete gols, empatado com o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbpapé.
Com a vitória, Haaland e companhia enfrentam a favorita Inglaterra, nas quartas de final, no sábado, às 18h (de Brasília), em Miami. Desde 1938, todo país que eliminou a Seleção Brasileira alcançou, no mínimo, as semifinais do respectivo Mundial.
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