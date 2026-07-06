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Princesa da Noruega parabenizou Haaland após vitória sobre o Brasil

Príncipe Sverre Magnus também prestigiou o camisa 9 do país no vestário

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 16:52
Atualizado há 2 minutos
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Princesa da Noruega abraça Haaland
Princesa da Noruega abraça Haaland após a classificação na Copa (Reprodução)

Não foi só a Seleção Brasileira que se rendeu a Erling Haaland. Após os 2 a 1 sobre o time dirigido por Carlo Ancelotti, o herói da classificação norueguesa foi parabenizado, ainda no vestiário, pela princesa do país, Ingrid Alexandra e pelo irmão, príncipe Sverre Magnus.

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    No encontro, os dois representantes da realeza da Noruega no Estádio Nova York/Nova Jersey abraçaram o camisa 9 e maior goleador da história da seleção do país, agora com 62 gols em 54 jogos, aos 25 anos.

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    • O vídeo abaixo mostra o encontro de Alexandra e Magnus com Haaland após os 2 a 1 sobre o Brasil.

    Foi o 14º jogo oficial consecutivo pela Noruega que o centroavante que atua no Manchester City balança as redes adversárias. Não por acaso, o camisa 9 do país chegou à liderança da artilharia da Copa, com sete gols, empatado com o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbpapé.

    Gráfico mostra a artilharia da Copa do Mundo
    Gráfico mostra a artilharia da Copa do Mundo (Reprodução)

    Com a vitória, Haaland e companhia enfrentam a favorita Inglaterra, nas quartas de final, no sábado, às 18h (de Brasília), em Miami. Desde 1938, todo país que eliminou a Seleção Brasileira alcançou, no mínimo, as semifinais do respectivo Mundial.

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