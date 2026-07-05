Haaland faz história e revive marca que não acontecia desde o 7 a 1, em 2014
Atacante se tornou o oitavo a marcar dois gol ou mais na Seleção
Haaland escreveu mais um capítulo de sua trajetória na Copa do Mundo ao marcar os dois gols da vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil, neste domingo (5) pelas oitavas de final. O atacante entrou para um grupo restrito da história dos Mundiais: tornou-se apenas o oitavo jogador a marcar dois ou mais gols contra o Brasil em uma partida de mata-mata da competição.
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O feito alcançado por Haaland não acontecia desde a semifinal da Copa do Mundo de 2014, quando Toni Kroos e André Schürrle balançaram as redes duas vezes cada na vitória da Alemanha por 7 a 1. Antes deles, apenas Isidro Lángara (1934), Ernest Wilimowski (1938), Sándor Kocsis (1954), Zinedine Zidane (1998) e Wesley Sneijder (2010) haviam alcançado a marca em confrontos eliminatórios diante da Seleção.
Haaland decide após Brasil desperdiçar pênalti
O Brasil começou melhor e teve a principal oportunidade da primeira etapa logo após Matheus Cunha sofrer pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR. Bruno Guimarães assumiu a cobrança, mas bateu mal e parou em Nyland. A equipe de Carlo Ancelotti ainda levou perigo com Vini Jr., enquanto a Noruega assustou apenas nos acréscimos, em finalização de Odegaard defendida por Alisson.
Na volta do intervalo, o panorama mudou. O Brasil desperdiçou nova grande oportunidade aos 14 minutos, quando Endrick recebeu livre após passe de Vini Jr. e finalizou para fora. Carlo Ancelotti ainda promoveu a entrada de Neymar, mas a equipe passou a sofrer com a pressão norueguesa.
➡️ Brasil se curva a Haaland e dá adeus à Copa do Mundo
Aos 34 minutos, Schjelderup cruzou da esquerda, Haaland antecipou-se a Gabriel Magalhães e abriu o placar. Já aos 45, o camisa 9 voltou a aparecer. Após receber na entrada da área, finalizou cruzado para ampliar a vantagem e praticamente definir a classificação da Noruega.
Neymar ainda descontou nos acréscimos, em cobrança de pênalti mas não evitou a eliminação. Com o resultado, o Brasil voltou a cair diante de uma seleção europeia em Copas do Mundo e segue sem vencer um adversário do continente desde a final de 2002, quando derrotou a Alemanha por 2 a 0.
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