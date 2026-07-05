Quantos gols Haaland tem em Copas do Mundo? Artilheiro norueguês marcou contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

Erling Haaland voltou a deixar sua marca pela Noruega na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (5), o centroavante da norueguês foi o destaque do duelo ao marcar duas vezes na vitória, por 2 a 1, sobre a Seleção Brasileira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e chegou a sete gols na competição. O atacante do Manchester City consolida ainda mais sua posição entre os principais artilheiros do torneio, chegando ao topo ao lado de Mbappé e Messi.

🧮 Simule todos os resultados da Copa!

O camisa 9 balançou as redes em todas as partidas que disputou nesta Copa. Com média superior a um gol por jogo, Haaland confirmou sua eficiência também diante do Brasil ao aproveitar um cruzamento para marcar de cabeça, e depois novamente voltando a marcar com uma bomba de fora da área.

continua após a publicidade

➡️Pela seleção, Haaland sozinho tem mais gols que atacantes do Brasil somados

O raio-X dos gols de Haaland

Primeira rodada (2 gols): marcou duas vezes na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque. Segunda rodada (2 gols): voltou a ser decisivo com mais dois gols no triunfo por 3 a 2 sobre Senegal. Terceira rodada (0 gols): foi poupado e não saiu do banco na derrota por 4 a 2 para a França. Oitavas de final – 16 avos (1 gol): garantiu a classificação ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Oitavas de final – Brasil (2 gol): abriu o placar para a Noruega ao balançar as redes de cabeça diante da Seleção Brasileira. Marcou o segundo com um golaço de fora da área.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com sete gols na conta pela Noruega, Haaland segue como um dos grandes destaques individuais da Copa do Mundo de 2026 e reforça sua candidatura à artilharia da competição.

Haaland deixa Gabriel Magalhães no chão durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.