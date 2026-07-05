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Quantos gols Haaland tem em Copas do Mundo?

Artilheiro norueguês marcou contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 18:54
Atualizado há 1 minutos
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O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland (C) comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega
Haaland comemorando gol contra o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Erling Haaland voltou a deixar sua marca pela Noruega na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo (5), o centroavante da norueguês foi o destaque do duelo ao marcar duas vezes na vitória, por 2 a 1, sobre a Seleção Brasileira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e chegou a sete gols na competição. O atacante do Manchester City consolida ainda mais sua posição entre os principais artilheiros do torneio, chegando ao topo ao lado de Mbappé e Messi.

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    O camisa 9 balançou as redes em todas as partidas que disputou nesta Copa. Com média superior a um gol por jogo, Haaland confirmou sua eficiência também diante do Brasil ao aproveitar um cruzamento para marcar de cabeça, e depois novamente voltando a marcar com uma bomba de fora da área.

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    1. Primeira rodada (2 gols): marcou duas vezes na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.
    2. Segunda rodada (2 gols): voltou a ser decisivo com mais dois gols no triunfo por 3 a 2 sobre Senegal.
    3. Terceira rodada (0 gols): foi poupado e não saiu do banco na derrota por 4 a 2 para a França.
    4. Oitavas de final – 16 avos (1 gol): garantiu a classificação ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.
    5. Oitavas de final – Brasil (2 gol): abriu o placar para a Noruega ao balançar as redes de cabeça diante da Seleção Brasileira. Marcou o segundo com um golaço de fora da área.

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    Com sete gols na conta pela Noruega, Haaland segue como um dos grandes destaques individuais da Copa do Mundo de 2026 e reforça sua candidatura à artilharia da competição.

    Haaland deixa Gabriel Magalhães no chão durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
    Haaland deixa Gabriel Magalhães no chão durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

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