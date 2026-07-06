Jorge Jesus será o novo técnico de Portugal, diz jornal 'A Bola' Técnico está livre no mercado

Roberto Martínez não seguirá no comando da seleção portuguesa, e Jorge Jesus é apontado como o favorito para assumir o cargo. Após a eliminação para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o treinador confirmou o fim de seu ciclo à frente de Portugal. O contrato do espanhol, que assumiu a equipe em janeiro de 2023, não será renovado.

De acordo com o jornal "A Bola", o ex-técnico do Flamengo, que está livre no mercado desde que deixou o Al Nassr ao fim da última temporada, foi indicado por Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. O foco é a disputa da Eurocopa, em 2028, além do ciclo da Copa do Mundo de 2030.

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Jorge Jesus recebeu propostas de renovação do Al Nassr e ofertas do Fenerbahce, da Turquia, e do Al Ahly, do Egito, e recusou todas pelo desejo de assumir a seleção portuguesa.

A expectativa é que, após o retorno da delegação portuguesa ao país, Jorge Jesus se reúna com a federação para definir os últimos detalhes do contrato e oficializar o início de um novo ciclo no comando da seleção.

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Martínez deixou o cargo após eliminação de Portugal

Roberto Martínez deixou o cargo de técnico na seleção portuguesa após eliminação contra a Espanha. Martínez tinha contrato até o final desta Copa do Mundo e já tinha deixado em aberto o seu futuro.

Desde o início de 2023 no comando de Portugal, Roberto Martínez assumiu a vaga de Fernando Santos, demitido após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O espanhol firmou contrato até o fim do Mundial de 2026. O técnico confirmou que o jogo contra Portugal foi seu último pela seleção.

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Roberto Martínez deixou seu cargo na seleção portuguesa (Foto: Cole Burston / AFP)

— É certo, é meu último jogo com a seleção de Portugal. Agradeço ao povo português, foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever. A força, a energia que tivemos de todos. Foi incrível. Levo comigo uma memória para toda a vida — disse Martínez.

À frente da seleção portuguesa, Martínez conquistou o título da Liga das Nações da Uefa em junho do ano passado, vencendo a Espanha na final por 5 a 3 nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. E justamente contra a Espanha, encerrou seu ciclo.

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