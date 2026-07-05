Inteligência artificial crava placar de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo Seleções se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para a ocasião, a inteligência artificial do "Chat GPT" previu uma vitória de virada do Brasil.

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O Brasil alcançou determinada fase do torneio após passar em primeiro lugar do Grupo C e eliminar o Japão na segunda fase. Por outro lado, a Noruega se classificou em segundo lugar do Grupo I, que teve como líder a França. Na segunda fase, os noruegueses eliminaram a seleção da Costa do Marfim, em uma vitória dramática por 2 a 1, em Dallas, nos Estados Unidos. Veja a simulação abaixo:

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Simulação de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

1º tempo

A Noruega começa pressionando e abre o placar aos 18 minutos em um contra-ataque rápido: 0 x 1. O Brasil sente o gol, mas passa a controlar a posse de bola e cria boas oportunidades. Aos 42 minutos, após uma troca de passes na entrada da área, sai o empate: 1 x 1.

2º tempo

O Brasil volta mais agressivo e domina as ações. A Noruega aposta em lançamentos longos e quase marca em uma bola na trave. Aos 76 minutos, em uma cobrança de escanteio, a Seleção Brasileira vira o jogo de cabeça: 2 x 1. Nos minutos finais, a Noruega pressiona bastante, mas a defesa brasileira segura o resultado.

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Placar final: Brasil 2 x 1 Noruega

Estatísticas da partida (simulação):

Posse de bola: Brasil 61% x 39% Noruega Finalizações: Brasil 16 x 10 Noruega Finalizações no gol: Brasil 7 x 4 Noruega Escanteios: Brasil 8 x 3 Noruega Cartões amarelos: Brasil 2 x 2 Noruega

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