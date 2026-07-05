logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Inteligência artificial crava placar de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

Seleções se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 05:25
Favorite o Lance! no Google
Seleção Brasileira participou de oito prorrogações em toda sua história (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)
Seleção Brasileira participou de oito prorrogações em toda sua história (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para a ocasião, a inteligência artificial do "Chat GPT" previu uma vitória de virada do Brasil.

  • Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL

    Seleção Brasileira volta à ação na VNL; confira a agenda

    Vôlei
    Há 9 horas
  • Douglas Santos, durante entrevista pela Seleção no Hotel The Ridge

    Douglas Santos: ‘Nosso foco na Seleção Brasileira é o protagonismo coletivo’

    Seleção Brasileira
    Há 1 dia
  • Helena, jogadora de vôlei, faz selfie com o namorado, Lucas, jogador de basquete

    Estrela da seleção brasileira denuncia racismo contra o namorado

    Vôlei
    Há 1 dia

    • ➡️ Brasil x Noruega é apontado como duelo com mais risco de zebra das oitavas da Copa

    O Brasil alcançou determinada fase do torneio após passar em primeiro lugar do Grupo C e eliminar o Japão na segunda fase. Por outro lado, a Noruega se classificou em segundo lugar do Grupo I, que teve como líder a França. Na segunda fase, os noruegueses eliminaram a seleção da Costa do Marfim, em uma vitória dramática por 2 a 1, em Dallas, nos Estados Unidos. Veja a simulação abaixo:

    continua após a publicidade

    ➡️ Brasil x Noruega: por que Martinelli virou favorito na vaga de Paquetá

    Simulação de Brasil x Noruega pela Copa do Mundo

  • Leonidas da Silva

    Artilheiro da Copa de 1938: Leônidas da Silva, do Brasil

    Lancepédia
    Há 2 dias
  • Mbappé com Deschamps após Paraguai x França na Copa do Mundo

    Paraguai tentou tirar Mbappé do sério, mas plano só fortaleceu a França para sequência na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Vinicius Jr. atuando com a camisa da Seleção Brasileira (lado esquerdo) e Haaland vestindo a camisa da Noruega (lado direito).

    Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (5)?

    Seleção Brasileira
    Há 7 horas

    • 1º tempo

    1. A Noruega começa pressionando e abre o placar aos 18 minutos em um contra-ataque rápido: 0 x 1.
    2. O Brasil sente o gol, mas passa a controlar a posse de bola e cria boas oportunidades.
    3. Aos 42 minutos, após uma troca de passes na entrada da área, sai o empate: 1 x 1.

    2º tempo

    1. O Brasil volta mais agressivo e domina as ações.
    2. A Noruega aposta em lançamentos longos e quase marca em uma bola na trave.
    3. Aos 76 minutos, em uma cobrança de escanteio, a Seleção Brasileira vira o jogo de cabeça: 2 x 1.
    4. Nos minutos finais, a Noruega pressiona bastante, mas a defesa brasileira segura o resultado.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    Placar final: Brasil 2 x 1 Noruega

    Estatísticas da partida (simulação):

    1. Posse de bola: Brasil 61% x 39% Noruega
    2. Finalizações: Brasil 16 x 10 Noruega
    3. Finalizações no gol: Brasil 7 x 4 Noruega
    4. Escanteios: Brasil 8 x 3 Noruega
    5. Cartões amarelos: Brasil 2 x 2 Noruega

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Jogadores da seleção comemoram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026
    Jogadores da seleção comemoram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF).
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Mbappé comemora o gol de pênalti marcado pela França contra o Paraguai e França

    Copa do Mundo 2026

    Jornal francês avalia França x Paraguai na Copa do Mundo: 'Por pouco'

    Há 5 horas
    Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Inglaterra nega uso de Viagra para enfrentar altitude no México

    Há 6 horas
    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Astro segue como dúvida na Inglaterra para duelo na Copa do Mundo

    Há 7 horas
    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Copa do Mundo 2026

    Veja números da Globo na segunda fase da Copa do Mundo

    Há 8 horas
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé rasga o verbo após Paraguai x França: 'Também sabemos jogar futebol sujo'

    Há 8 horas
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, em duelo com a França

    Fora de Campo

    Atuação de Gustavo Gómez contra a França repercute no exterior: 'Tem que ser'

    Há 8 horas
    Mais LANCE!
    México e Inglaterra se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    México x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Mbappé comemora classificação da França as oitavas de final da Copa do Mundo com companheiros

    Atitude de Mbappé após França x Paraguai chama atenção: 'Se fosse o Messi'

    Mappé gritando na cara do goleiro do Paraguai, Orlando Gill

    Paraguai x França: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após vitórias de Marrocos e França

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Dê suas notas: França elimina Paraguai e avança às quartas da Copa do Mundo

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quem a França vai enfrentar nas quartas da Copa do Mundo?

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Mbappé decide, e França passa pelo Paraguai nas oitavas da Copa do Mundo

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quantos gols faltam para Mbappé superar recorde de Messi em Copas?

    Mbappé arrumando a bola na marca do pênalti contra o Paraguai na Copa do Mundo

    Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma'