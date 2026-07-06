CR7 em 2030? Veja o único jogador que disputou Copa do Mundo com 45 anos
Atacante espanhol entrou em campo nesta segunda aos 41 anos e 151 dias
Quarto jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo, aos 41 anos e 151 dias, nesta segunda-feira, Cristiano Ronaldo, a princípio, se despediu do torneio com a derrota para a Espanha, por 1 a 0, no Texas. Caso o camisa 7 de Portugal volte atrás, ele se tornará apenas o segundo atleta a jogar a competição aos 45 anos, em 2030.
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Até hoje, o mais experiente a disputar uma Copa do Mundo foi o goleiro egípcio Essam El Hadary, que, aos 45 anos e 161 dias, entrou em campo no Mundial de 2018, na Rússia. Mesmo perdendo por 2 a 1, o arqueiro chegou a defender um pênalti na partida.
CR7 é o quarto mais velho a jogar um Mundial
Ao entrar em campo na derrota para os árabes na Rússia, o goleiro do Egito desbancou o recorde que pertencia ao colombiano Faryd Mondragón na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Naquela ocasião, o sul-americano entrou em campo aos 43 anos e 3 dias.
O top-4 dos mais velhos a disputar um Mundial é completado pelo camaronês Roger Milla (aos 42 anos e 39 dias, na partida contra Rússia, na Copa de 1994) e por CR7
Hoje aposentado, El-Hadary começou a carreira no Damietta. Depois, passou por clubes como Al-Ahly, Sion, Ismaily e Zamalek. Em 2020, pendurou as luvas após passagem pelo Nogoom, time que hoje disputa a Terceira Divisão do Egito.
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