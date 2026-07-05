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Carrasco do Brasil, Haaland assume artilharia da Copa; veja lista

Camisa 9 da Noruega chegou aos sete gols no Mundial

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 20:02
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Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Brasil
Haaland comemora a vitória da Noruega sobre o Brasil (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Mesmo debutando, aos 25 anos, em Copas do Mundo, Erling Haaland já está entre os artilheiros dessa edição. Carrasco do Brasil neste domingo, no Estádio New York/Nova Jersey, com dois gols, o camisa 9 da Noruega chegou aos sete, mesmo tendo ficado de fora do último jogo da fase de grupos, na derrota de goleada por 4 a 1 para a França.

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    • Gráfico mostra a artilharia da Copa do Mundo
    Gráfico mostra a artilharia da Copa do Mundo (Reprodução)

    Haaland divide a artilharia com o francês Kylian Mbappé, que está em sua terceira Copa do Mundo, e o argentino Lionel Messi, que está no sexto Mundial. Desses, apenas o camisa 10 da França, que disputou as últimas duas finais, tem assistências, além dos gols: duas.

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    Nas quartas de final, o camisa 9 é o principal trunfo da Noruega para enfrentar Inglaterra ou México.

    Abaixo, todos os gols de Haaland até aqui:

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    • Primeira rodada (2 gols): marcou duas vezes na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.

    Segunda rodada (2 gols): voltou a ser decisivo com mais dois gols no triunfo por 3 a 2 sobre Senegal.

    Oitavas de final – 16 avos (1 gol): garantiu a classificação ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.

    Oitavas de final – Brasil (2 gol): abriu o placar para a Noruega ao balançar as redes de cabeça diante da Seleção Brasileira. Marcou o segundo com um golaço de fora da área.

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