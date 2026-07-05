Carrasco do Brasil, Haaland assume artilharia da Copa; veja lista Camisa 9 da Noruega chegou aos sete gols no Mundial

Mesmo debutando, aos 25 anos, em Copas do Mundo, Erling Haaland já está entre os artilheiros dessa edição. Carrasco do Brasil neste domingo, no Estádio New York/Nova Jersey, com dois gols, o camisa 9 da Noruega chegou aos sete, mesmo tendo ficado de fora do último jogo da fase de grupos, na derrota de goleada por 4 a 1 para a França.



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Gráfico mostra a artilharia da Copa do Mundo (Reprodução)

Haaland divide a artilharia com o francês Kylian Mbappé, que está em sua terceira Copa do Mundo, e o argentino Lionel Messi, que está no sexto Mundial. Desses, apenas o camisa 10 da França, que disputou as últimas duas finais, tem assistências, além dos gols: duas.



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Nas quartas de final, o camisa 9 é o principal trunfo da Noruega para enfrentar Inglaterra ou México.



Abaixo, todos os gols de Haaland até aqui:

Primeira rodada (2 gols): marcou duas vezes na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.

Segunda rodada (2 gols): voltou a ser decisivo com mais dois gols no triunfo por 3 a 2 sobre Senegal.

Oitavas de final – 16 avos (1 gol): garantiu a classificação ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.

Oitavas de final – Brasil (2 gol): abriu o placar para a Noruega ao balançar as redes de cabeça diante da Seleção Brasileira. Marcou o segundo com um golaço de fora da área.



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