Ibrahimovic detona Brasil após eliminação e lamenta despedida de Neymar O sueco destacou que a despedida do camisa 10 é um momento triste para os brasileiros

No provável último jogo de Neymar com a amarelinha, a Seleção Brasileira foi derrotada por 2 a 1 pela Noruega e eliminada da Copa do Mundo. Em participação em programa esportivo, o ex-atacante Ibrahimovic criticou a atuação do Brasil e lamentou a despedida do camisa 10.

- Quando o leão está com fome, ele come. Essa Noruega me lembra a Suécia na Copa do Mundo de 1994, vamos ver se eles chegam tão longe quanto a Suécia. A história é um pouco parecida, é bonito de ver a continuação dessa história - disse Ibrahimovic em participação no Fox Sports.

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– O Brasil nunca me convenceu, desde o primeiro jogo. As mudanças que o Carlo fez hoje não tiveram resultados, as mudanças que o Solbakken fez deram resultados. Parecia que a Noruega estava fazendo o "joga bonito" enquanto o Brasil estava fazendo "joga..." eu sei lá. Eles estavam dançando no ritmo do vento – complementou.

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Ibrahimovic lamentou a despedida de Neymar

Além de analisar a queda do Brasil para a Noruega, Ibrahimovic exaltou a trajetória de Neymar e lamentou o que descreveu como um momento triste para o futebol brasileiro.

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– Vai ser lembrado como o grande jogador que foi para a Europa, mas mesmo antes de ir já estava fazendo as coisas dele no Brasil. Ele foi bem no Barcelona e no PSG. Mas também acho que as pessoas vão falar que ele poderia ter feito mais do que fez. Porque as pessoas queriam que ele fosse o melhor do mundo e ele não foi. Mas é um talento incrível, um jogador incrível – disse.

Neymar chora ao deixar o campo após a eliminação do Brasil (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

– O conjunto de habilidades dele era uma loucura. Um momento triste para o futebol brasileiro – ressaltou Ibrahimovic.

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