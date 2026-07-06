Quem é o belga De Ketelaere, autor de dois gols contra os EUA? Meia que joga no futebol italiano marcou no primeiro tempo em Seattle

Aos 25 anos e meia do Atalanta, da Itália, o belga Charles De Ketelaere foi o destaque do primeiro tempo de sua seleção contra os EUA, em Seattle, nesta segunda-feira, com dois gols. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e a seleção que avançar mede forças com a Espanha na próxima fase.

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O camisa 17 da Bélgica precisou de apenas 9 minutos para abrir o placar em Seattle. Não satisfeito, o meia voltou a marcar aos 33, de cabeça, dois minutos após os donos da casa terem chegado ao empate, em cobrança de falta de Tillman.

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Ketelaere fez assistência no terceiro gol

Aos 12 minutos do segundo tempo, De Ketelaere fez a assistência para Vanaken abrir 3 a 1 para a Bélgica, após falha do goleiro Matt Freese.



Revelado pelo Brugge, da Bélgica, Ketelaere chegou ao futebol italiano em 2022, para vestir a camisa do Milan. O jogador fez 40 partidas pelo clube rubro-negro, de onde saiu no ano seguinte, por empréstimo, ao Atalanta. Por ora, são 32 gols em 142 partidas pelo clube atual.

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Ketelaere está na seleção belga desde o sub-16, em 2017. A estreia pelo time principal aconteceu em 2020. Sua estreia em Copas foi dois anos depois, no Catar. Em 2024, também participou da campanha na Eurocopa.

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