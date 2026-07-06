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Quem a Espanha pega nas quartas de final da Copa do Mundo?

Atual campeã da Eurocopa completou 35 jogos invicta

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 18:58
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Merino comemora o gol da vitória da Espanha sobre Portugal
Merino comemora o gol da vitória da Espanha sobre Portugal (Foto: Thomas COEX / AFP)

Campeã em 2010, na África do Sul, e única que não sofreu gols na edição atual, a Espanha está de volta às quartas de final da Copa do Mundo após 16 anos. Graças à vitória por 1 a 0 sobre Portugal, nesta segunda-feira, gol, marcado por Merino. Na próxima fase, a seleção comandada por Luis de la Fuente enfrenta os EUA ou a Bélgica, na sexta-feira, em Los Angeles.

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    O triunfo em Dallas, nesta segunda, foi o terceiro seguido da Espanha no Mundial. Antes, o time venceu a Áustria por 3 a 0, no início do mata-mata. Na fase de grupos, La Roja estreou com surpreendente empate sem gols com Cabo Verde, depois goleou a Arábia Saudita (4 a 0) e venceu o Uruguai (1 a 0).

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    • Com a vitória que culminou com o adeus do ídolo português Cristiano Ronaldo em Copas, aos 41 anos, a Espanha, atual campeã da Eurocopa, aumentou para 35 jogos sua invencibilidade.

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    Caso volte à final, como em 2010, La Roja vai bater o recorde de invencibilidade, alcançado pela Itália: 37 jogos, entre 2018 e 2021.

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