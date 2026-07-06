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Veja reação de Speed com eliminação de Cristiano Ronaldo na Copa

Influenciador é fã do Cristiano Ronaldo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 19:44
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Speed, influenciador e fã de Cristiano Ronaldo
Speed, influenciador e fã de Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução)

Amigo do Luva de Pedreiro, o youtuber e influenciador norte-americano conhecido como "Speed", fã de Cristiano Ronaldo, viralizou ao reagir á eliminação de Portugal por 1 a 0 para a Espanha, nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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    Em live desde o começo da partida, o influenciador ficou aos prantos ao apitar o final do jogo. Veja a reação:

    Speed se tornou criador de conteúdo em 2017, mas viralizou em 2021, com algumas lives que costumava produzir na Twitch e YouTube, por conta das suas reações enquanto jogava vídeo-game.

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  • Folarin Balogun, nº 20 dos Estados Unidos, comete falta em Tarik Muharemovic, nº 4 da Bósnia e Herzegovina. A falta é posteriormente revisada pelo VAR e confirmada como cartão vermelho durante a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, no San Francisco Bay Area Stadium

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    • Hoje, conta com 56,8 milhões de inscritos no seu canal e mais de 50 milhões de seguidores no Instagram. No Brasil, começou a se destacar bastante por suas visitas ao país e interações com nomes como o próprio Luva de Pedreiro. Inclusive, os dois sempre costumam a aparecer juntos. Em ocasiões mais recentes, Speed até vestiu a camisa da Seleção Brasileira.

    No último ano, o youtuber chamou bastante atenção do mundo do esporte quando conheceu Cristiano Ronaldo, em um jogo pelas eliminatórias da Eurocopa.

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    Portugal e Espanha tiveram um primeiro tempo disputado
    Portugal e Espanha tiveram um primeiro tempo disputado (Foto: Thomas COEX / AFP)

    Como foi Portugal x Espanha?

    Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

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    O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

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    Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

    Cristiano Ronaldo se despede da Copa do Mundo de forma melancólica

    O jogo marcou o último jogo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 41 anos, disputa sua sexta edição da competição, mas já havia alegado, às vésperas do jogo, que esta seria sua "last dance" na competição. Precocemente, CR7 se despede.

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