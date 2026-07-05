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Quem é o árbitro de Brasil x Noruega nas oitavas da Copa do Mundo?

Ismail Elfath esteve na final da Copa de 2022 como quarto árbitro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/07/2026 09:13
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Árbitro expulsa Canobbio
Árbitro Ismail Elfath expulsando Canobbio na Copa (Imagem: Alfredo ESTRELLA / AFP)

A Fifa definiu a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Noruega, neste domingo, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O dono do apito será o norte-americano Ismail Elfath, de 44 anos, da Concacaf.

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    • Natural de Casablanca, no Marrocos, Elfath se mudou para os Estados Unidos aos 18 anos por meio de um programa de imigração. Enquanto cursava engenharia mecânica na Universidade do Texas, começou a trabalhar como árbitro em competições de base para complementar a renda. A arbitragem acabou se tornando sua principal atividade dentro do futebol, embora também tenha construído carreira no setor de tecnologia fora dos gramados.

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    Depois de estrear na Major League Soccer (MLS) em 2012, tornou-se árbitro do quadro da Fifa em 2016 e passou a acumular nomeações para torneios de grande relevância, como os Jogos Olímpicos de Tóquio, a Copa do Mundo Sub-20, a Copa Africana de Nações e a Copa do Mundo do Catar, em 2022. Naquele Mundial, além de comandar três partidas, foi escolhido como quarto árbitro da decisão entre Argentina e França.

    O árbitro também participou de um momento histórico: em 2016, foi o responsável pela primeira revisão de VAR feita por um árbitro à beira do campo durante os testes oficiais da tecnologia nos Estados Unidos, experiência que antecedeu a implementação definitiva do recurso nas principais competições do mundo.

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    • Durante a Copa América de 2024, Elfath sofreu uma grave lesão no joelho, precisou passar por duas cirurgias e permaneceu afastado por mais de um ano. No período de recuperação, chegou a considerar a aposentadoria, mas voltou aos gramados após refazer todos os testes físicos exigidos pela Fifa, que acompanhou de perto sua reabilitação com monitoramento de desempenho, recuperação muscular e qualidade do sono.

    Ismail Elfath já apitou jogo do Brasil na Copa de 2022

    O brasileiro conhece bem o árbitro. Foi ele quem apitou a derrota brasileira para Camarões por 1 a 0, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, a atuação ficou marcada pelo episódio envolvendo Vincent Aboubakar, que recebeu o segundo cartão amarelo após tirar a camisa na comemoração do gol da vitória camaronesa. Antes da expulsão, Elfath sorriu, cumprimentou o atacante e demonstrou respeito pela situação, cena que ganhou repercussão internacional.

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    Na atual edição da Copa, o árbitro comandou o empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão e a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai, partida que terminou cercada por críticas devido ao excesso de entradas duras e ao controle disciplinar adotado pela arbitragem.

    ARBITRAGEM DE BRASIL X NORUEGA

    • Ismail Elfath (árbitro)
    • Corey Parker (assistente 1)
    • Kyle Atkins (assistente 2)
    • Said Martínez (quarto árbitro)
    • Walter Lopez (assistente reserva)
    ISMAIL ELFATH
    Khaled DESOUKI / AFP

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