EUA x Bélgica: entenda toda a polêmica envolvendo Balogun, Fifa, Trump e Claus Entenda tudo o que aconteceu envolvendo a anulação do cartão vermelho para Balogun

O confronto decisivo entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 rola nesta segunda-feira (5), e o atacante Folarin Balogun, que foi expulso na última partida, contra a Bósnia, é titular. O artilheiro americano, que deveria estar cumprindo suspensão automática, foi liberado pela Fifa em uma decisão polêmica que envolveu pressão diplomática de Donald Trump e o uso de brechas no regulamento disciplinar da entidade.

Confira abaixo a ordem cronológica de todos os acontecimentos que envolveram a suspensão do cartão vermelho, permitindo que Balogun entrasse em campo para o duelo de hoje.

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Polêmica começou com expulsão de Balogun contra a Bósnia

Momento em que Balogun pisa o adversário e é expulso na Copa (Imagem: Michael Steele/Getty Images/AFP)

Durante a vitória por 2 a 0 contra a Bósnia e Herzegovina, que garantiu a classificação americana, Balogun abriu o placar, mas acabou expulso aos 64 minutos de jogo. Em uma disputa aérea, o atacante acabou pisando no tornozelo do defensor Tarik Muharemovic ao descer para o gramado. Inicialmente, o árbitro brasileiro Raphael Claus não marcou a falta, mas, após ser chamado pelo VAR e revisar o lance em câmera lenta, exibiu o cartão vermelho direto. Pelo regulamento padrão da Fifa, a expulsão acarretaria automaticamente a suspensão da partida seguinte.

A expulsão gerou imediata indignação nos Estados Unidos, com torcedores e figuras públicas questionando o rigor da punição. Nos bastidores, iniciou-se o que foi descrito como um "esforço coordenado" por fora das quatro linhas.

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O presidente Donald Trump entrou em contato direto com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da suspensão, e alegou publicamente que o lance não teria sido falta, mas apenas um choque acidental, segundo a imprensa americana. Trump chegou até mesmo a admitir que não sabia que um cartão vermelho impediria o jogador de atuar na partida seguinte.

O mandatário chegou a dizer que o passado do árbitro Raphael Claus era 'suspeito'. A CBF se manifestou em defesa do brasileiro, afirmando que ele possui uma trajetória marcada por "excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol". Paralelamente, advogados recrutados pelo governo e doadores da federação americana trabalharam para acelerar trâmites burocráticos e pressionar o Comitê Disciplinar.

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No domingo, a Fifa anunciou uma decisão surpreendente: a execução da suspensão de Balogun foi suspensa por um período probatório de um ano. Para isso, a entidade utilizou o Artigo 27 do Código Disciplinar, que permite ao órgão judicial suspender, total ou parcialmente, a aplicação de medidas disciplinares. A entidade esclareceu que o cartão vermelho em si não foi anulado, mas sua consequência imediata (a suspensão no jogo seguinte) ficou "inativa". Caso Balogun cometa outra infração semelhante no próximo ano, a suspensão atual será reativada e somada à nova punição.

Caso Balogun repercute fortemente após atitude da Fifa (Foto: Jamie Squire/AFP)

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Federação Belga se revoltou com a decisão

A Real Associação Belga de Futebol (RBFA) reagiu com choque, afirmando que a decisão estava em "direta contradição" com o regulamento e apresentou um recurso de emergência à Fifa. No entanto, na tarde desta segunda-feira (6), poucas horas antes da partida, o Comitê Disciplinar da Fifa considerou o pedido belga "inadmissível", argumentando que a federação da Bélgica não era parte legítima no processo contra o jogador americano.

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A entidade belga indicou que poderá levar a escalação de Balogun para a Corte Arbitral do Esporte, que está acima da Fifa em decisões do tipo.

Com o caminho livre, o técnico Mauricio Pochettino confirmou Balogun entre os 11 titulares que enfrentarão a Bélgica a partir das 21h (horário de Brasília). O caso deixa um precedente polêmico para o restante do torneio, sendo duramente criticado até mesmo pela Uefa, que afirmou que a Fifa "cruzou uma linha vermelha" ao permitir interferências políticas no esporte. Outras federações como a França e Inglaterra pediram anulação ou suspensão dos cartões aplicados aos seus jogadores, assim como feito no caso de Balogun.

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